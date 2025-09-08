منها جاك و سيتى راى.. سيارات عائلية 2026 في السوق المصري

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وتوافرة تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جيلي سيتى راى ، وجاك JS6، ودونج فنج ماجي، وجيتور X70 ، وساوايست اس 05 .

جيلي سيتى راى موديل 2026

تستمد سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 172 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر .

جيلي سيتى راى موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع بسعر مليون و 249 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع بسعر مليون و 329 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع بسعر مليون و 339 ألف جنيه .

جاك JS6 موديل 2026

تحصل سيارة جاك JS6 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 181 حصان، وعزم دوران 280 نيوتن/متر .

جاك JS6 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جاك JS6 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 240 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جاك JS6 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

دونج فنج ماجي موديل 2026

تنتج سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 قوة 204 حصان، ومحرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.5 ثانية، وبها عزم دوران 350 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

دونج فنج ماجي موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 تباع بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 تباع بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

جيتور X70 موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة جيتور X70 موديل 2026 يصل إلي 57 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، وتنتج قوة 156 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيتور X70 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيتور X70 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 30 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور X70 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

ساوايست اس 05 موديل 2026

عزم دوران سيارة ساوايست اس 05 موديل 2026 يصل إلي 230 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 156 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ساوايست اس 05 موديل 2026

تباع سيارة ساوايست اس 05 موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 949 ألف جنيه .