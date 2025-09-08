قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار إيه .. بيجو 3008 أم نيسان اكس تريل 2026

بيجو 3008 إم نيسان اكس تريل 2026
بيجو 3008 إم نيسان اكس تريل 2026
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءة تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بيجو 3008  و نيسان اكس تريل موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر .

أبعاد نيسان اكس تريل موديل 2026

نيسان اكس تريل موديل 2026

تأتى سيارة نيسان اكس تريل موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4680 مم، وعرض 1840 مم، وارتفاع 1725 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2705 مم .

محرك نيسان اكس تريل موديل 2026

نيسان اكس تريل موديل 2026

تستمد سيارة نيسان اكس تريل موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.2 ثانية، وتنتج قوة 211 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 330 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

سعر نيسان اكس تريل موديل 2026

نيسان اكس تريل موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة نيسان اكس تريل موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان اكس تريل موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 130 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان اكس تريل موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 350 ألف جنيه .

أبعاد بيجو 3008 موديل 2026

بيجو 3008 موديل 2026

تتوافر سيارة بيجو 3008 موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4542 مم، وعرض 1895 مم، وارتفاع 1641 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2739 مم .

محرك بيجو 3008 موديل 2026

بيجو 3008 موديل 2026

تنتج سيارة بيجو 3008 موديل 2026 قوة 180 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر .

سعر بيجو 3008 موديل 2026

بيجو 3008 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بيجو 3008 موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 3008 موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 459 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري نيسان اكس تريل موديل 2026 محرك نيسان اكس تريل سعر نيسان اكس تريل بيجو 3008 موديل 2026 بيجو 3008 محرك بيجو 3008 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

ترشيحاتنا

حادث

إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بأسوان

المتهمان

سقوط شابين صانعي محتوى يعلنان عن ممارسة الفجور على فيسبوك

أرشيفية

17 مليون جنيه كسب غير مشروع.. إحالة مدير عام بالجمارك للمحاكمة الجنائية

بالصور

"وضع الحيوانات الأليفة".. ابتكار من تسلا لحمايتها داخل سياراتها

تقنية وضع الكلب
تقنية وضع الكلب
تقنية وضع الكلب

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة

فيديو

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد