تختار إيه .. بيجو 3008 أم نيسان اكس تريل 2026

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءة تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بيجو 3008 و نيسان اكس تريل موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر .

أبعاد نيسان اكس تريل موديل 2026

تأتى سيارة نيسان اكس تريل موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4680 مم، وعرض 1840 مم، وارتفاع 1725 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2705 مم .

محرك نيسان اكس تريل موديل 2026

تستمد سيارة نيسان اكس تريل موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.2 ثانية، وتنتج قوة 211 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 330 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

سعر نيسان اكس تريل موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة نيسان اكس تريل موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان اكس تريل موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 130 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان اكس تريل موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 350 ألف جنيه .

أبعاد بيجو 3008 موديل 2026

تتوافر سيارة بيجو 3008 موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4542 مم، وعرض 1895 مم، وارتفاع 1641 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2739 مم .

محرك بيجو 3008 موديل 2026

تنتج سيارة بيجو 3008 موديل 2026 قوة 180 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر .

سعر بيجو 3008 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بيجو 3008 موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 3008 موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 459 ألف جنيه .