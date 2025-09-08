76 عاما من الفخامة .. رحلة سيارات هونشي من الرئاسة الصينية لعامة الشعب

تعد علامة هونشي "Hongqi" التي تعني "العلم الأحمر" بالصينية، واحدة من أعرق وأفخم علامات السيارات في الصين، تأسست عام 1958 على يد شركة FAW (أول شركة سيارات مملوكة للدولة في الصين)، وكانت مخصصة حصريا لنقل كبار مسؤولي الحكومة الصينية، ما منحها مكانة رمزية ووطنية فريدة.

أول طراز من هونشي، وهو CA72، استوحي من تصاميم السيارات الأمريكية الكلاسيكية، لكنه صمم بالكامل داخل الصين، ومنذ ذلك الحين، أصبحت سيارات هونشي رمزا للفخامة والسيادة، وارتبطت لعقود بالاستقبالات الرسمية والفعاليات الدبلوماسية.

طوال القرن العشرين، حافظت هونشي على طابعها المحافظ والمحدود الإنتاج، لكنها بدأت بالتحول الجذري مع بداية الألفية الجديدة، حيث شرعت FAW في إعادة إطلاق العلامة بأسلوب عصري يدمج بين التصميم الراقي والتكنولوجيا الحديثة.

شهدت هونشي نهضة قوية بعد 2018، عندما كشفت عن طراز H9 الفاخر، الذي نافس بقوة سيارات مرسيدس وبي إم دبليو، وتميزت موديلات هونشي الأخيرة بالفخامة الداخلية، والتقنيات المتقدمة، والتصميم الأوروبي الأنيق بإشراف مصممين عالميين.

وسعت هونشي من حضورها خارج الصين، وبدأت التصدير لعدة أسواق آسيوية وأوروبية وعربية، لتتحول من "سيارة القادة" إلى علامة تجارية تسعى لمكانة عالمية في سوق السيارات الفاخرة.

اليوم، تعرف هونشي بأنها جوهرة السيارات الصينية، وتمثل مزيجا من التراث القومي والفخامة المعاصرة، في رحلة تمتد لأكثر من ستة عقود من التميز والتطور، وهي تبحث جاهدة الأن للدخول الي السوق المصري لتعزيز مكانها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.