مدبولي: خطة لزيادة حجم أسطول الطيران 30% خلال الفترة المقبلة
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
بالصور

10 نصائح ترجع عربيتك المستعملة إلى حالة الـ"زيرو"

نصائح عربيتك المستعملة
نصائح عربيتك المستعملة
كريم عاطف

في ظل ارتفاع أسعار السيارات وصعوبة الاستبدال المستمر، يتجه عدد متزايد من السائقين إلى البحث عن طرق عملية للحفاظ على سياراتهم بحالة جيدة وإطالة عمرها. 

خبراء صيانة السيارات يؤكدون أن اتباع مجموعة من الخطوات الدورية يمكن أن يمنح السيارة مظهرا وأداء قريبا من حالة "الزيرو"، دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ طائلة.

و باتباع الخطوات التالية ، يمكن لأي سائق أن يحافظ على سيارته بمستوى مظهر وأداء ‏قريب من حالة "الزيرو"، مما يضمن راحة أكبر أثناء القيادة ويحافظ على قيمة ‏السيارة لأطول فترة ممكنة.‏

1- الغسيل والتنظيف الشامل: الاهتمام بنظافة السيارة داخليا وخارجيا يسهم في تحسين مظهرها ويعكس انطباعا بالاهتمام المستمر.

2- تلميع الطلاء: ينصح المتخصصون بتلميع البودي الخارجي للسيارة كل فترة للحفاظ على لمعان اللون الأصلي وحمايته من الخدوش وأشعة الشمس.

3- تغيير الكماليات: استبدال الدواسات، أو غطاء عجلة القيادة، أو فرش المقاعد يمنح السيارة مظهرا عصريا ويجدد أجواء الصالون الداخلي.

4- الصيانة الدورية للمحرك: الالتزام بتغيير الزيت والفلاتر في مواعيدها المحددة يضمن ثبات الأداء ويطيل عمر المحرك.

5- الإطارات والجنوط: تجديد الإطارات عند انتهاء عمرها الافتراضي يرفع مستوى الأمان ويحسن من الشكل العام.

6- الفوانيس الأمامية والخلفية: تلميع الفوانيس المعتمة أو استبدالها يعيد للسيارة شكلها العصري ويزيد من وضوح الرؤية ليلا.

7- العناية بجهاز التكييف: تنظيف الفلاتر وفحص دورة التكييف يعزز من جودة الهواء داخل المقصورة ويجعل القيادة أكثر راحة.

8- ضبط العفشة والفرامل: معالجة أي أعطال أو اهتزازات بشكل فوري يحافظ على سلاسة القيادة ويجنب مخاطر مستقبلية.

9- تحديث أنظمة الترفيه: تركيب وحدة مالتي ميديا حديثة تدعم الاتصال الذكي يمنح تجربة قيادة أكثر تطورا.

10- الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة: مثل تنظيف الزجاج بانتظام واستخدام معطر مناسب للصالون، وهي عناصر بسيطة لكنها تعزز الشعور بالسيارة الجديدة.

بيض مخفوق بلون وردي جذاب .. طريقة مبتكرة لإفطار صحي

تفاصيل السباق العربي نحو جائزة الأوسكار .. قائمة الترشيحات

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني بالشرقية

محافظ الشرقية يزور مدينة القرين ويُفاجئ الأطباء والعاملين بالمستشفى المركزي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

