تعرف على نتائج بطولة إيزى كارت مصر لسيارات الكارتنج.. بالصور

اختتمت الجولة السادسة والختامية من بطولة (كأس إيزى كارت مصر 2025 – ‏EasyKart ‎Trophy Egypt‏ ) بنجاح كبير، وبمشاركة جماهيرية غير مسبوقة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبإشراف من نادى السيارات والرحلات المصرى.

واقيمت الجولة السادسة والختامية من بطولة كأس إيزى كارت مصر 2025، على مضمار حلبة (Curve Karting) – مركز القيادة الآمنة ، مدينة 15 مايو، حيث تم تكريم شهيد رياضة السيارات المصرية – كابتن/ هيثم ‏سمير – ووالد البطل الصاعد بفئة "الجونيورز" المتسابق/ يوسف هيثم.‏

وشهدت الجولة السادسة من البطولة حدة المنافسة بين الفئتين الأكبر وهما "الجونيورز" 100 سي سي ، و"السنيورز" 125 سي سي، وقد شارك بفئة الـ (100 cc) عدد 5 متسابقين ، فيما شارك بفئة الـ (125 cc) عدد 5 متسابقين أيضاً، حيث ان الأول والثاني بمجموع جميع الجولات سيمثل مصر في بطولة International Grand Finals والتى ستستضيفها إيطاليا هذا العام مع الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

أما عن نتائج الجولة السادسة من السباقات النهائية لبطولة (كأس إيزى كارت مصر 2025) فقد تمكن من الفوز فى السباقات كل من:

• بفئة 100 للجونيورز: حصد المركز الأول المتسابق/ يوسف هيثم سمير (كارت رقم 288) وبالمركز الثانى جاء المتسابق/ محمد راتب (كارت رقم 206)،وليكمل منصة التتويج ثالثاً المتسابق/ يوسف رشدى (كارت رقم 244).

• وبفئة 125 للكبار: وقف بالمركز الأولى على منصة التتويج .. المتسابق/ ياسين عطية (كارت رقم 374)، وليليه بالمركز الثانى المتسابق/ زين الشهاوى (كارت رقم 317)، بينما أكملت منصة التتويج بالمركز الثالث المتسابقة/ نور أبو الوفا (كارت رقم 312) .

أما عن نتائج البطولة بشكل عام بعد أحتساب جميع الجولات الستة فقد تمكن ‏من الفوز والوصول الي البطولة الدولية في ايطاليا كل من:‏

‏• بفئة 100 للجونيورز: حصد المركز الأول المتسابق/ يوسف هيثم سمير (كارت ‏رقم 288) وبالمركز الثانى جاء المتسابق/ محمد راتب (كارت رقم 206).

• وبفئة 125 للكبار: وقف بالمركز الأولى على منصة التتويج .. المتسابق/ زين الشهاوى (كارت ‏رقم 317)، ‏وليليه بالمركز الثانى المتسابقة/ نور أبو الوفا ‏‏(كارت رقم 312) .‏

وأكد خلال المؤتمر الصحفي أثناء فاعليات البطولة رونى سالا الرئيس والمدير التنفيذى لـ birelart العالمية لرياضة السيارات وبخاصة الكارتينج ، لقد حققت البطولة تقدماً ملحوظاً وبشكل تصاعدى فى مستوى الأداء، كما شهدنا تنامى بمستوى السائقين المشاركين وبشكل ملحوظ.

وأضاف سالا، كنا نتمنى أن يزيد عدد المتسابقين عن ذلك ، ولكننا نتفهم ذلك جيداً من منطلق حداثة هذه الرياضة نسبياً بمصر، كما نسعى جاهدين دائماً لدعم كافة ممثلينا حول العالم – وليس بمصر فقط – على كافة المستويات، سواء بالدعم الفنى للسائقين والميكانيكيين ، وكذا للأمور اللوجيستية والتسويقية ، بخلاف الفنيات المرتبطة بتنظيم البطولات المحلية والإقليمية ، وبما يضمن جميعه إستمرارية العمل على التطوير وإحراز النجاحات للجميع.

وأوضح محمود راتب رئيس ‏Kart Riders‏ ‏المنظمة للبطولة، أن الموسم الحالي يعتبر الأول كسباق أحترافي ، موضحا مدى تطور مستويات المتسابقين وسرعة ‏إكتسابهم لخبرات ‏تسابقية جديدة قادرة على تأهيلهم للمشاركة ببطولات ‏عالمية قادمة.‏

وتابع راتب، أن البطولة العالمية International Grand Finals‏ ‏ في أيطاليا ، كانت قد منحت لمصر ثلاث مقاعد للمشاركة بها ، ولكن بعد مشاهدة رونى سالا المستوى الذي وصل اليه المتسابقين منحنا المقعد الرابع وهذا يدل على المستوى الذى وصلت اليه مصر فى رياضة الكارتنج.