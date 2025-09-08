قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة
برفاهية يابانية.. مازدا CX-90 موديل 2026.. شاهد

مازدا CX-90 موديل 2026
مازدا CX-90 موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة مازدا اليابانية عن طرازها الجديد مازدا CX-90 موديل 2026، وتنتمي  CX-90 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

مازدا CX-90 موديل 2026

محرك مازدا CX-90 موديل 2026

تستمد سيارة مازدا CX-90 موديل 2026 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3300 سي سي، وبها شاحن توربيني، وتنتج قوة 345 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مازدا CX-90 موديل 2026

وتحصل سيارة مازدا CX-90 موديل 2026 أيضا علي قوتها من محرك سعة 2500 سي سي، بجانب محرك كهربائي، وبها بطارية سعة 17.8 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها نظام SKYACTIV و Mi-DRIVE .

مواصفات مازدا CX-90 موديل 2026

زودت سيارة مازدا CX-90 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة معلومات وترفيه مركزية مقاس 12 بوصة، وبها نظام صوت فاخر، وبها نظام المساعدة على الحفاظ على المسار، ونظام مراقبة النقاط العمياء، وبها مصابيح أمامية LED متكيفة, وبها عجلات سبائك معدنية مقاس 21 بوصة, وبها باب خلفي كهربائي مع ميزة الفتح باليد الحرة, وممسحة أمامية مزودة بحساس للمطر.

مازدا CX-90 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة مازدا CX-90 موديل 2026 بها، شاشة عرض مركزية مقاس 12 بوصة مع دعم Apple CarPlay لاسلكي، و Android Auto لاسلكي، وبها شاشة عرض رأسية (HUD) لعرض المعلومات على الزجاج الأمامي، وبها نظام صوتي من BOSE مكون من 12 مكبر صوت، وبها مقاعد أمامية بجلد نابا مع تهوية.

مازدا CX-90 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة مازدا CX-90 موديل 2026، نظام تخصيص السائق مع ميزة التعرف على الوجه، ونظام المساعدة على الحفاظ على المسار، وبها نظام تحذير مغادرة المسار، وبها مراقبة النقاط العمياء، وبها تنبيه حركة المرور الأمامية، ونظام دعم قيادة شبه ذاتي، وبها 7 وسائد هوائية .

نبذة عن شركة مازدا لصناعة السيارات

مازدا هي شركة يابانية لصناعة السيارات، يقع مقرها الرئيسي في هيروشيما، اليابان، وتأسست عام 1920، وتعرف مازدا بالجودة العالية، والتقنيات المتطورة، والتصاميم المميزة.

وبدأت الشركة في إنتاج الفلين قبل أن تنتقل إلى تصنيع الآلات ثم السيارات، حيث أنتجت أول سيارة لها في عام 1931، وكانت سيارة بثلاث عجلات .

مازدا CX 90 موديل 2026 محرك مازدا CX 90 مازدا CX 90 مواصفات مازدا CX 90 مازدا لصناعة السيارات

