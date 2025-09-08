برفاهية يابانية.. مازدا CX-90 موديل 2026.. شاهد

كشفت شركة مازدا اليابانية عن طرازها الجديد مازدا CX-90 موديل 2026، وتنتمي CX-90 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

مازدا CX-90 موديل 2026

محرك مازدا CX-90 موديل 2026

تستمد سيارة مازدا CX-90 موديل 2026 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3300 سي سي، وبها شاحن توربيني، وتنتج قوة 345 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مازدا CX-90 موديل 2026

وتحصل سيارة مازدا CX-90 موديل 2026 أيضا علي قوتها من محرك سعة 2500 سي سي، بجانب محرك كهربائي، وبها بطارية سعة 17.8 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها نظام SKYACTIV و Mi-DRIVE .

مواصفات مازدا CX-90 موديل 2026

زودت سيارة مازدا CX-90 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة معلومات وترفيه مركزية مقاس 12 بوصة، وبها نظام صوت فاخر، وبها نظام المساعدة على الحفاظ على المسار، ونظام مراقبة النقاط العمياء، وبها مصابيح أمامية LED متكيفة, وبها عجلات سبائك معدنية مقاس 21 بوصة, وبها باب خلفي كهربائي مع ميزة الفتح باليد الحرة, وممسحة أمامية مزودة بحساس للمطر.

مازدا CX-90 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة مازدا CX-90 موديل 2026 بها، شاشة عرض مركزية مقاس 12 بوصة مع دعم Apple CarPlay لاسلكي، و Android Auto لاسلكي، وبها شاشة عرض رأسية (HUD) لعرض المعلومات على الزجاج الأمامي، وبها نظام صوتي من BOSE مكون من 12 مكبر صوت، وبها مقاعد أمامية بجلد نابا مع تهوية.

مازدا CX-90 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة مازدا CX-90 موديل 2026، نظام تخصيص السائق مع ميزة التعرف على الوجه، ونظام المساعدة على الحفاظ على المسار، وبها نظام تحذير مغادرة المسار، وبها مراقبة النقاط العمياء، وبها تنبيه حركة المرور الأمامية، ونظام دعم قيادة شبه ذاتي، وبها 7 وسائد هوائية .

نبذة عن شركة مازدا لصناعة السيارات

مازدا هي شركة يابانية لصناعة السيارات، يقع مقرها الرئيسي في هيروشيما، اليابان، وتأسست عام 1920، وتعرف مازدا بالجودة العالية، والتقنيات المتطورة، والتصاميم المميزة.

وبدأت الشركة في إنتاج الفلين قبل أن تنتقل إلى تصنيع الآلات ثم السيارات، حيث أنتجت أول سيارة لها في عام 1931، وكانت سيارة بثلاث عجلات .