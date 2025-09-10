لماذا تستمر لمبة المحرك في الظهور بعد الانتهاء من فحصه؟

يعد ظهور ضوء فحص المحرك (CEL) من أكثر الأمور إزعاجًا للسائقين، إذ لا يمكن معرفة السبب بمجرد إضاءة المؤشر على لوحة القيادة.

لكن بفضل أجهزة قراءة رموز الأعطال (OBD-II)، أصبح بإمكانك تشخيص المشكلة بنفسك في المنزل دون الحاجة للذهاب مباشرةً إلى ورشة الصيانة.

ما هو ضوء فحص المحرك ولماذا يضيء؟

يظهر ضوء فحص المحرك عند وجود خلل في أحد أنظمة السيارة، مثل الانبعاثات، الوقود، أو حتى حساس الأكسجين.

ورغم أنه مؤشر عام، إلا أن وراءه رمزًا محددًا من خمسة أحرف وأرقام يساعد في تحديد العطل بدقة.

دور جهاز OBD-II في التشخيص

قارئ OBD-II هو أداة إلكترونية توصل بمقبس السيارة لتقرأ الرموز المخزنة في وحدة التحكم بالمحرك.

تعرف هذه الرموز باسم رموز الأعطال التشخيصية (DTC)، وتُتيح لك معرفة السبب وراء إضاءة المصباح.

بمجرد توصيل الجهاز، سيعرض لك الرمز المرتبط بالعطل. على سبيل المثال، الرمز P0420 شائع جدًا ويُشير عادةً إلى مشكلة في حساس الأكسجين.

من المهم تدوين هذا الرمز قبل مسحه، لتتمكن من البحث عن المشكلة وحلولها المناسبة.

يوفر معظم قراء الرموز خيار مسح الكود، ما يؤدي إلى إطفاء ضوء فحص المحرك مؤقتًا.

لكن إذا لم تصلح السبب الأساسي، سيعود الضوء للظهور بعد إعادة تشغيل السيارة أو قطع بضعة أميال. لذلك، لا يكفي الاعتماد على المسح فقط.

بعد معرفة الرمز، ينصح بالبحث عنه عبر الإنترنت. غالبًا ستجد العديد من السائقين الذين واجهوا نفس المشكلة مع نفس الطراز، إلى جانب الحلول المقترحة.

في حالة رمز P0420 مثلًا، قد يكون الحل استبدال حساس الأكسجين، وهو إجراء بسيط يعالج الخلل ويمنع عودة المؤشر.

يعد استخدام قارئ OBD-II وسيلة عملية واقتصادية لتشخيص مشاكل السيارة في المنزل.

لكن تذكر أن المسح لا يغني عن الإصلاح، وأن التعامل مع سبب المشكلة هو الطريق الأمثل للحفاظ على أداء محرك سيارتك وتجنب أعطال أكبر مستقبلًا.