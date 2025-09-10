ما مدى موثوقية سيارات مازدا؟ تقارير المستهلك تكشف الأمر

في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة واعتماد الكثيرين على سياراتهم بشكل يومي، أصبحت الموثوقية عنصرًا أساسيًا عند اختيار السيارة.

وفي هذا السياق، تبرز مازدا كواحدة من العلامات اليابانية التي تجمع بين الجودة والاعتمادية، وهو ما أكدته أحدث استطلاعات تقارير المستهلك (CR) في أمريكا.

مازدا ضمن المراتب الأولى في الموثوقية

صنفت تقارير المستهلك مازدا في المركز السادس بين أكثر ماركات السيارات الجديدة موثوقية، خلف علامات مثل سوبارو، لكزس، تويوتا، هوندا وأكيورا. هذا التصنيف اعتمد على استطلاع شمل أكثر من 300,000 سيارة مصنعة بين 2022 و2025، ودرس 20 نوعًا من الأعطال المحتملة بما في ذلك الفرامل، المحرك، ناقل الحركة والبطاريات.

أبرز طرازات مازدا الموثوقة

من بين الطرازات التي شملها التصنيف: MX-5 مياتا، CX-5، CX-50، CX-30، مازدا 3، إضافة إلى CX-90 بنسختيها العادية والهجينة القابلة للشحن.

وأظهرت بيانات iSeeCars أن MX-5 مياتا تأتي في صدارة طرازات مازدا من حيث الموثوقية، تليها مازدا CX-5 ومازدا 3.

سيارات مازدا المستعملة تحت المجهر

الموثوقية لا تقتصر على السيارات الجديدة فقط.

ففي دراسة أخرى أجرتها مجلة "تقارير المستهلك" على السيارات المستعملة بين 2015 و2020، جاءت مازدا في المركز الثالث بين أفضل العلامات التجارية.

شملت الدراسة طرازات مثل مازدا 3، مازدا 6، CX-3، CX-5، CX-9، وMX-5 مياتا.

أداء طراز مازدا CX-5 عبر السنوات

سيارة مازدا CX-5 تعتبر من أنجح طرازات الشركة.

ففي تقييم JD Power لعام 2015 حصلت على 80 نقطة من أصل 100، ثم تراجع تقييمها إلى 74 نقطة في 2016.

ومع ذلك، كان عام 2020 الأفضل على الإطلاق، إذ حصلت CX-5 على 85 نقطة، كما تصدرت مازدا بشكل عام قائمة تقارير المستهلك للموثوقية في نفس العام، متفوقة على تويوتا ولكزس.

واحدة من النقاط البارزة التي تجعل مازدا خيارًا اقتصاديًا هي انخفاض تكاليف الصيانة. فقد أظهرت بيانات ورش "رويالتي أوتو سيرفس" في نوفمبر 2024 أن متوسط تكلفة إصلاح سيارات مازدا يبلغ نحو 457 دولارًا سنويًا فقط، وهو أقل بنحو 190 دولارًا من متوسط تكاليف إصلاح السيارات بشكل عام.

مما يتماشى مع بيانات RepairPal التي قدرت نفس المتوسط تقريبًا عند 462 دولارًا.

رغم أن مازدا قد لا تكون الخيار الأول لدى البعض مقارنةً بهوندا أو تويوتا، إلا أنها تتميز بجمعها بين التصميمات الداخلية الأنيقة ومتعة القيادة.

طراز MX-5 مياتا مثال واضح على ذلك، إذ يُعتبر من أكثر السيارات احترامًا من حيث تجربة القيادة.

تثبت البيانات والدراسات أن مازدا علامة يُمكن الوثوق بها سواء في السيارات الجديدة أو المستعملة.

مع تصاميم جذابة، تجربة قيادة ممتعة، وتكاليف صيانة منخفضة، تبدو سيارات مازدا خيارًا متوازنًا يجمع بين القيمة والاعتمادية، وهو ما يجعلها منافسًا قويًا في سوق السيارات العالمي.