مظاهرات غاضبة تشل شوارع فرنسا.. والشرطة تعتقل العشرات
مرصد الأزهر يدين وضع رؤوس خنازير أمام مساجد في باريس ويؤكد: اعتداءات خطيرة تهدد السلم المجتمعي
وزير الخارجية يتوجه إلى أبو ظبي في زيارة ثنائية
التفاصيل الكاملة لإصابة 11 عاملًا في انقلاب ميكروباص بطريق بلبيس – العاشر من رمضان
غضب ترامبي مكتوم لعدم إطلاعه مسبقًا بهجوم قطر.. واستشهاد شخص ثالث.. فيديو
جيش الاحتلال يطالب سكان منطقة ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي بالإخلاء الفوري
المفوضية الأوروبية: تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل ومشاريع دفاعية جديدة قيد الطرح
الصحة: صرف مكافأة للعاملين بمستشفى الصدر بالمنيا
إذاعة جيش الاحتلال: نتائج الهجوم على قطر تبدو غير مرضية ولسنا متفائلين
بعد واقعة طالب المنبر.. الحبس والغرامة لمن يصدر فتوي من غير المتخصصين
بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم.. الكويت تؤكد تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر
ارتفاع الأمواج يغلق عدة شواطئ بمرسى مطروح
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ما مدى موثوقية سيارات مازدا؟ تقارير المستهلك تكشف الأمر

في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة واعتماد الكثيرين على سياراتهم بشكل يومي، أصبحت الموثوقية عنصرًا أساسيًا عند اختيار السيارة. 

وفي هذا السياق، تبرز مازدا كواحدة من العلامات اليابانية التي تجمع بين الجودة والاعتمادية، وهو ما أكدته أحدث استطلاعات تقارير المستهلك (CR) في أمريكا. 

مازدا ضمن المراتب الأولى في الموثوقية

صنفت تقارير المستهلك مازدا في المركز السادس بين أكثر ماركات السيارات الجديدة موثوقية، خلف علامات مثل سوبارو، لكزس، تويوتا، هوندا وأكيورا. هذا التصنيف اعتمد على استطلاع شمل أكثر من 300,000 سيارة مصنعة بين 2022 و2025، ودرس 20 نوعًا من الأعطال المحتملة بما في ذلك الفرامل، المحرك، ناقل الحركة والبطاريات.

أبرز طرازات مازدا الموثوقة

من بين الطرازات التي شملها التصنيف: MX-5 مياتا، CX-5، CX-50، CX-30، مازدا 3، إضافة إلى CX-90 بنسختيها العادية والهجينة القابلة للشحن. 

وأظهرت بيانات iSeeCars أن MX-5 مياتا تأتي في صدارة طرازات مازدا من حيث الموثوقية، تليها مازدا CX-5 ومازدا 3.

سيارات مازدا المستعملة تحت المجهر

الموثوقية لا تقتصر على السيارات الجديدة فقط. 

ففي دراسة أخرى أجرتها مجلة "تقارير المستهلك" على السيارات المستعملة بين 2015 و2020، جاءت مازدا في المركز الثالث بين أفضل العلامات التجارية. 

شملت الدراسة طرازات مثل مازدا 3، مازدا 6، CX-3، CX-5، CX-9، وMX-5 مياتا.

أداء طراز مازدا CX-5 عبر السنوات

سيارة مازدا CX-5 تعتبر من أنجح طرازات الشركة.

ففي تقييم JD Power لعام 2015 حصلت على 80 نقطة من أصل 100، ثم تراجع تقييمها إلى 74 نقطة في 2016. 

ومع ذلك، كان عام 2020 الأفضل على الإطلاق، إذ حصلت CX-5 على 85 نقطة، كما تصدرت مازدا بشكل عام قائمة تقارير المستهلك للموثوقية في نفس العام، متفوقة على تويوتا ولكزس.

واحدة من النقاط البارزة التي تجعل مازدا خيارًا اقتصاديًا هي انخفاض تكاليف الصيانة. فقد أظهرت بيانات ورش "رويالتي أوتو سيرفس" في نوفمبر 2024 أن متوسط تكلفة إصلاح سيارات مازدا يبلغ نحو 457 دولارًا سنويًا فقط، وهو أقل بنحو 190 دولارًا من متوسط تكاليف إصلاح السيارات بشكل عام. 

مما يتماشى مع بيانات RepairPal التي قدرت نفس المتوسط تقريبًا عند 462 دولارًا.

رغم أن مازدا قد لا تكون الخيار الأول لدى البعض مقارنةً بهوندا أو تويوتا، إلا أنها تتميز بجمعها بين التصميمات الداخلية الأنيقة ومتعة القيادة. 

طراز MX-5 مياتا مثال واضح على ذلك، إذ يُعتبر من أكثر السيارات احترامًا من حيث تجربة القيادة.

تثبت البيانات والدراسات أن مازدا علامة يُمكن الوثوق بها سواء في السيارات الجديدة أو المستعملة. 

مع تصاميم جذابة، تجربة قيادة ممتعة، وتكاليف صيانة منخفضة، تبدو سيارات مازدا خيارًا متوازنًا يجمع بين القيمة والاعتمادية، وهو ما يجعلها منافسًا قويًا في سوق السيارات العالمي. 

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

دولار امريكي

عقب تراجعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

خليل الحية

بعد ساعات من القصف الإسرائيلي للدوحة.. صورة لـ خليل الحية تثير الجدل | شاهد

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

الاتحاد الأوروبي يتضامن مع بولندا عقب انتهاك مجالها الجوي

الهجوم الإسرائيلي علي الدوحة

واشنطن بوست: هجوم الدوحة يضيق الخيارات أمام إسرائيل

الجيش في شوارع نيبال

احتراق البرلمان وهروب رئيس الوزراء لجهة غير معلومة.. ماذا يحدث في نبيال؟

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية.. احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة بدون ترخيص في الشرقية

إطلالة مختلفة.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

لماذا تستمر لمبة المحرك في الظهور بعد الانتهاء من فحصه؟

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

