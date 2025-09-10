هذه المدن تشترط عدم تركيب لوحات أمامية للسيارات.. ما السر؟

تأتي الاعتبارات المالية في مقدمة الأسباب التي دفعت بعض الولايات الأمريكية إلى إلغاء إلزامية اللوحات الأمامية.

فإصدار لوحة واحدة بدلا من اثنتين يقلل التكلفة على السلطات والسائقين على حد سواء.

حتى في التاريخ، لجأت ولايات مثل بنسلفانيا إلى هذا النظام بشكل مؤقت خلال الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية لتوفير المعادن، ومنذ ذلك الحين أبقت على اللوحة الواحدة.

جانب آخر لا يقل أهمية يتعلق بشكل السيارة.

كثير من السائقين يفضلون المصد الأمامي الأنيق دون لوحة معدنية تُفسد المظهر.

كما أن مضاعفة الإنتاج تعني المزيد من الانبعاثات والأثر السلبي على البيئة.

مع توسع أنظمة السلامة ومساعدة السائق، مثل التحذير من الاصطدام أو الكبح التلقائي، باتت اللوحة الأمامية عائقا محتملا أمام عمل الحساسات والكاميرات بدقة.

إخفاء جزء من هذه المستشعرات قد يؤدي إلى أعطال أو إصلاحات مكلفة.

في المقابل، لا يمكن إغفال أهمية اللوحات الأمامية في تسهيل عمل الشرطة. فهي تمنح الضباط، والشهود أيضا، فرصة إضافية لقراءة بيانات المركبة عند وقوع حادث أو جريمة.

وجود اللوحة في المقدمة يضاعف فرص التعرف على السيارة مقارنة بالاكتفاء بلوحة خلفية.

شركات قراءة اللوحات والكاميرات المرورية تعتمد بشكل كبير على وجود لوحتين.

فاللوحة الأمامية تساعد في رصد المخالفات أو تحصيل رسوم الطرق، ما يشكل مصدرا ماليا إضافيا للولايات.

اللوحات الرقمية والاتجاه الجديد

ظهرت مؤخرا اللوحات الرقمية في ولايات مثل كاليفورنيا وتكساس وميشيغان. هذه اللوحات لا تستخدم حاليا إلا في الخلف لأسباب تقنية، بينما تبقى الأمامية معدنية أو ملصقا، في حال كانت الولاية تشترط وجودها.

حتى اليوم، ما تزال واشنطن العاصمة و29 ولاية أخرى تُلزم السيارات باللوحات الأمامية والخلفية معا، بينما تتجه ولايات أخرى للتخفيف من هذا الشرط.

وبينما يحاول مشرعون في بنسلفانيا إعادة اللوحة الأمامية، يسعى آخرون في فرجينيا إلى إلغائها نهائيا.