لأول مرة في مصر.. شحن كارت الكهرباء حصريًا عبر تطبيق أورانچ
الخارجية الأمريكية: خطوات إسبانيا ضد إسرائيل مثيرة للقلق وتعزز الإرهـ اب
دعاء للإقلاع عن الذنوب والمعاصي ..ردده بصدق ويقين خالص
سلاح الجو الإسرائيلي استهدف لأول مرة منصتي إطلاق صواريخ في صنعاء
وفد تونسي يزور مشروعات مستقبل مصر والريف المصري والفيوم للسكر
أول تعليق من حزب الله على العدوان الإسرائيلي ضد قطر
مدبولي يكلف برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار الإسكندرية
إعلام عبري: الإمارات تمنع مشاركة إسرائيل في مؤتمر أمني بدبي عقب التطورات الأخيرة
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ختام الأربعاء
قرار حكومي .. فرصة جديدة للأجانب لتوفيق أوضاعهم في البلاد (تفاصيل)
بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق
د. أمل منصور تكتب: الحب وفارق العمر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هذه المدن تشترط عدم تركيب لوحات أمامية للسيارات.. ما السر؟

عزة عاطف

تأتي الاعتبارات المالية في مقدمة الأسباب التي دفعت بعض الولايات الأمريكية إلى إلغاء إلزامية اللوحات الأمامية. 

فإصدار لوحة واحدة بدلا من اثنتين يقلل التكلفة على السلطات والسائقين على حد سواء. 

حتى في التاريخ، لجأت ولايات مثل بنسلفانيا إلى هذا النظام بشكل مؤقت خلال الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية لتوفير المعادن، ومنذ ذلك الحين أبقت على اللوحة الواحدة.

جانب آخر لا يقل أهمية يتعلق بشكل السيارة. 

كثير من السائقين يفضلون المصد الأمامي الأنيق دون لوحة معدنية تُفسد المظهر.

كما أن مضاعفة الإنتاج تعني المزيد من الانبعاثات والأثر السلبي على البيئة.

مع توسع أنظمة السلامة ومساعدة السائق، مثل التحذير من الاصطدام أو الكبح التلقائي، باتت اللوحة الأمامية عائقا محتملا أمام عمل الحساسات والكاميرات بدقة. 

إخفاء جزء من هذه المستشعرات قد يؤدي إلى أعطال أو إصلاحات مكلفة.

في المقابل، لا يمكن إغفال أهمية اللوحات الأمامية في تسهيل عمل الشرطة. فهي تمنح الضباط، والشهود أيضا، فرصة إضافية لقراءة بيانات المركبة عند وقوع حادث أو جريمة. 

وجود اللوحة في المقدمة يضاعف فرص التعرف على السيارة مقارنة بالاكتفاء بلوحة خلفية.

شركات قراءة اللوحات والكاميرات المرورية تعتمد بشكل كبير على وجود لوحتين. 

فاللوحة الأمامية تساعد في رصد المخالفات أو تحصيل رسوم الطرق، ما يشكل مصدرا ماليا إضافيا للولايات.

اللوحات الرقمية والاتجاه الجديد

ظهرت مؤخرا اللوحات الرقمية في ولايات مثل كاليفورنيا وتكساس وميشيغان. هذه اللوحات لا تستخدم حاليا إلا في الخلف لأسباب تقنية، بينما تبقى الأمامية معدنية أو ملصقا، في حال كانت الولاية تشترط وجودها.

حتى اليوم، ما تزال واشنطن العاصمة و29 ولاية أخرى تُلزم السيارات باللوحات الأمامية والخلفية معا، بينما تتجه ولايات أخرى للتخفيف من هذا الشرط. 

وبينما يحاول مشرعون في بنسلفانيا إعادة اللوحة الأمامية، يسعى آخرون في فرجينيا إلى إلغائها نهائيا.

لوحات سيارات الأمريكية لوحة سيارة اللوحات الرقمية سيارات

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

مصطفى محمد

سر عدم مشاركة مصطفى محمد أساسيا مع منتخب مصر أمام إثيوبيا وبوركينا

منتخب مصر

منتخب ناشئات السلة يفوز على المغرب ويتأهل لربع نهائي الأفروباسكت

سيد عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ: منتخبنا عانى من الخروج بتصفيات كأس العالم أمام منتخبات إفريقيا الوسطى وليبيريا

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة

هذه المدن تشترط عدم تركيب لوحات أمامية للسيارات.. ما السر؟

أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً

من غير ميكانيكي.. 7 أصوات في سيارتك تكشف سبب الأعطال

شيرين عبد الوهاب

غالية علينا يا بلادنا.. شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها

بشرى لمرضى السرطان

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

