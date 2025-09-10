قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: استكشافات قطاع البترول تخفّض فاتورة الاستيراد وتدعم الاقتصاد المصري
صرح طبي جديد ينضم لمنظومة بورسعيد الصحية التشغيل التجريبي لمستشفى الجامعة.. شاهد
أول تعليق من سامي مغاوري على شائعة وفاته.. خاص
تسبب آلاما قوية.. كيف تتخلص من أثر لدغات البق؟
رئيس الوزراء للمواطنين: الأصعب عدى في الدين الخارجي
رئيس الوزراء يوضح البدائل المقترحة لتعويض المتضررين من العقارات الآيلة للسقوط
رئيس الوزراء: لا زيادة في أسعار الكهرباء.. تخصيص استثنائي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل
مدبولي: اكتشاف بئر جديدة في الصحراء الغربية بطاقة 50 مليون قدم مكعب غاز
محمد الطيب يتفقد منشآت صحية بأبو قرقاص بالمنيا لدعم جودة الخدمات
بالتنسيق مع الحكومة.. رئيس الوزراء: البنك المركزي هو المعني بالسياسة النقدية وله القرار في سعر الفائدة
الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الإيراني حرص مصر على دعم جهود خفض التصعيد واحتواء التوترات بالمنطقة
لو ضاع .. استعد كارت شحن عداد الكهرباء
بالصور

5 سيارات SUV بمتوسط مليون جنيه " زيرو" في مصر

سيارات SUV
سيارات SUV
كريم عاطف

يشهد سوق السيارات الجديدة في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من التراجع النسبي في الأسعار، بعد موجة من الارتفاعات الحادة التي استمرت منذ عام 2022 بسبب أزمة الاستيراد وسعر الدولار ونقص المعروض. 

ويأتي انخفاض أسعار السيارات نتيجة لتحسن نسبي في وفرة الطرازات داخل السوق وخاصة السيارات الصينية، وزيادة العروض الترويجية من قبل الوكلاء والتجار بهدف تحفيز المبيعات.

وخلال التقرير التالي سنتعرف على ‏5 سيارات ‏SUV‏ بمتوسط مليون جنيه " زيرو" في مصر ‏:

1- كاي اكس 3 برو

تأتي سيارة كايي X3 برو موديل 2026، بخيارين للمحرك: الأول محرك تنفس طبيعي سعة 1.5 لتر بقوة 118 حصانًا وعزم دوران 143 نيوتن متر، والثاني محرك تيربو بنفس السعة سعة 1.5 لتر بقوة 156 حصانًا وعزم دوران 230 نيوتن متر.

و يتصل كلا المحركين بناقل حركة متغير باستمرار (CVT) يوفر تحكمًا سلسًا بالسرعات ويحاكي 9 سرعات.

وتاتي اسعار السيارة كايي ‏X3‎‏ برو موديل 2026‏ داخل السوق المصري :

‏- فئة ‏Top Line بسعر 915,000 جنيه      

‏- فئة ‏Flagship بسعر 948,750 جنيه

2- جاك JS4

تأتي سيارة جاك JS4 موديل 2025، بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر مع شاحن تيربو يولد قوة 147 حصانًا وعزم دوران يبلغ 210 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT. 

و تبلغ السرعة القصوى للسيارة 170 كم/س، وتوفر كفاءة جيدة في استهلاك الوقود، مما يجعلها خياراً مناسباً للقيادة اليومية والمدن المزدحمة.

وتاتي أسعار السيارة جاك ‏JS4‎‏ موديل 2025‏ داخل السوق المصري ‏:

‏- فئة Deluxe بسعر 989,900 جنيه 

‏- فئة‏ Ultimat بسعر 998,000 جنيه

3- شانجان سي-اس-35-بلس

تعتمد شانجان سي اس 35 موديل 2025 على محرك بنزين تيربو رباعي الإسطوانات سعته 1.4 لتر، يقدم قوة حصانية تبلغ 158 حصان مع 260 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى تبلغ 180 كلم/س.

وتستطيع التسارع من السكون للوصول إلى 100كم خلال مدة 11 ثانية، وبعمل نظام الدفع الأمامي FWD.

وتاتي أسعار السيارة شانجان سي اس 35 موديل 2025 ‏داخل السوق المصري ‏:

‏- فئة ELITE بسعر 950,000 جنيه  

‏- فئة PREMIUM بسعر 1,050,000 جنيه       

‏- فئة FLAGSHIP بسعر 1,150,000 جنيه

4- شيرى تيجو 7

تتوفر سيارة شيري تيجو 7 موديل 2026 بمحركين رئيسيين، الأول هو محرك تيربو بسعة 1.5 لتر بقوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر، والثاني هو محرك تيربو بسعة 1.6 لتر وقوة تصل إلى 194 حصان وعزم دوران 290 نيوتن متر. 

وتاتي أسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2026 ‏‏داخل السوق المصري ‏:‏

‏- فئة‏ Baseline ‎2026‎ بسعر 929,000 جنيه      

‏- فئة‏ Highline ‎2026‎ بسعر 999,000 جنيه      

‏- فئة  Baseline ‎2025‎ بسعر 1,010,000 جنيه  

‏- فئة Highline ‎2025‎ بسعر 1,095,000 جنيه

5- إم جي ZS

تأتي سيارة إم جي ZS موديل 2025 بخيارين رئيسيين للمحرك، الأول هو محرك بنزين بسعة 1.5 لتر يولد 118-123 حصان مع عزم دوران 150-180 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار (CVT). الخيار الثاني هو محرك تيربو بسعة 1.3 لتر يولد 160 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

وتاتي أسعار سيارة إم جي ‏ZS‏ موديل 2025 ‏‏‏داخل السوق المصري ‏:‏

‏- فئةComfort  بسعر 990.000 جنيه

‏- فئة Comfort Accessorized بسعر 1.015.000 جنيه

‏- فئة Luxury بسعر 1.040.000 جنيه

- فئة MCE Luxury فيس ليفت بسعر 1.080.000 جنيه

