إرشادات مهمة لصيانة السيارة الدورية

صيانة السيارات تعد من الأمور الحيوية التي يجب على كل مالك لسيارة الاهتمام بها بشكل كبير، وإذا لم يتم الاهتمام بصيانة السيارة بشكل دوري ، فإنها ستتعرض للتآكل والأعطال بشكل أسرع وبدون سابق إنذار .

إرشادات هامة لصيانة السيارة الدورية



وبالتالي يجب صيانة السيارة بشكل دوري، بالاضافة إلي وضع جدول زمني دوري لصيانة السيارة، وذلك لاكتشاف العيوب بشكل مسبق وتحديدها والعمل علي حلها حتي لا تتعرض لمواقف محرجة علي الطرق السريعة .

الكشف علي إطارات السيارة

يجب فحص ضغط الهواء في الإطارات بانتظام لتجنب التآكل غير المتساوي، مع ضرورة تدوير الإطارات لضمان تآكلها بشكل متساوٍ.

الحفاظ علي مستوي السوائل

من الضروري التأكد من أن مستويات سوائل السيارة في الحد الموصي به، مع ضرورة استخدام سوائل عالية الجودة .

تغير زيت المحرك والفلاتر

زيت المحرك والفلاتر دائما ما تحتاج إلي تغير بانتظام حسب الجدول الزمني الخاص بصيانة السيارة للحفاظ على تزييت أجزاء المحرك وتقليل التآكل.

افحص بطارية السيارة

أطراف البطارية يجب فحصها باستمرار للبحث عن التآكل، ويجب اختبار قوتها بشكل دوري، ويجب استبدالها كل 3-5 سنوات أو حسب الحاجة.

مراجعة الأحزمة والخراطيم

يجب الكشف عن الأحزمة والخراطيم بشكل بصري للبحث عن علامات التآكل أو الشقوق أو التلف، واستبدلها عند الضرورة.

الكشف علي نظام الفرامل

من الضروري ان يتم فحص وسادات وأقراص الفرامل للتأكد من كفاءة نظام الفرامل والتأكد من أدائها .

فحص النظام الكهربائي

يجب التحقق من عمل المصابيح الأمامية والخلفية وإشارات الانعطاف، والبحث عن أي تلف أو تآكل في الأسلاك.

مراجعة مساحات الزجاج الأمامي

في حالة ترك المساحات خطوط أو في حالة إصدار صرير، يجب تغيرها علي الفور، وذلك حتي لا تحدث ضرار في الزجاج وتحتاج إلي تغيره بتكلفة أكبر .