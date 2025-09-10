قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد الطيب يتفقد منشآت صحية بأبو قرقاص بالمنيا لدعم جودة الخدمات
بالتنسيق مع الحكومة.. رئيس الوزراء: البنك المركزي هو المعني بالسياسة النقدية وله القرار في سعر الفائدة
الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الإيراني حرص مصر على دعم جهود خفض التصعيد واحتواء التوترات بالمنطقة
لو ضاع .. استعد كارت شحن عداد الكهرباء
رئيس مجلس الوزارء يكشف حقيقة رفع أسعار الكهرباء
رئيس الوزراء: وضع برنامج للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط وحصرها
حكم تشغيل القرآن في المنزل عند الخروج منه.. أمين الإفتاء: جائز شرعا بشرط
مدبولي: لا زيادة في أسعار الكهرباء خلال هذه المرحلة
مدبولي: 500 مليون دولار حجم الاستثمارات بين مصر وتونس.. ونأمل وصولها إلى مليار دولار
رئيس الوزراء يكشف عن اجتماعات مكثفة لتوطين الطاقة المتجددة في مصر
دعاء جوف الليل لتفريج الكرب وقضاء الحاجة.. احرص عليه يوميا سيغير حياتك
رئيس الوزراء: تطوير وسط البلد يحافظ على التراث.. والصادرات زادت 20%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إرشادات مهمة لصيانة السيارة الدورية

إرشادات هامة لصيانة السيارة الدورية
إرشادات هامة لصيانة السيارة الدورية
إبراهيم القادري

صيانة السيارات تعد من الأمور الحيوية التي يجب على كل مالك لسيارة الاهتمام بها بشكل كبير، وإذا لم يتم الاهتمام بصيانة السيارة بشكل دوري ، فإنها ستتعرض للتآكل والأعطال بشكل أسرع وبدون سابق إنذار  .

إرشادات هامة لصيانة السيارة الدورية 


وبالتالي يجب صيانة السيارة بشكل دوري، بالاضافة إلي وضع جدول زمني دوري لصيانة السيارة، وذلك لاكتشاف العيوب بشكل مسبق وتحديدها والعمل علي حلها حتي لا تتعرض لمواقف محرجة علي الطرق السريعة .

إرشادات هامة لصيانة السيارة الدورية

إرشادات هامة لصيانة السيارة الدورية 

الكشف علي إطارات السيارة

يجب فحص ضغط الهواء في الإطارات بانتظام لتجنب التآكل غير المتساوي، مع ضرورة تدوير الإطارات لضمان تآكلها بشكل متساوٍ.

الحفاظ علي مستوي السوائل

إرشادات هامة لصيانة السيارة الدورية 

من الضروري التأكد من أن مستويات سوائل السيارة في الحد الموصي به، مع ضرورة استخدام سوائل عالية الجودة .

تغير زيت المحرك والفلاتر

زيت المحرك والفلاتر دائما ما تحتاج إلي تغير بانتظام حسب الجدول الزمني الخاص بصيانة السيارة للحفاظ على تزييت أجزاء المحرك وتقليل التآكل.

افحص بطارية السيارة

إرشادات هامة لصيانة السيارة الدورية 

أطراف البطارية يجب فحصها باستمرار للبحث عن التآكل، ويجب اختبار قوتها بشكل دوري، ويجب استبدالها كل 3-5 سنوات أو حسب الحاجة.

مراجعة الأحزمة والخراطيم

يجب الكشف عن الأحزمة والخراطيم بشكل بصري للبحث عن علامات التآكل أو الشقوق أو التلف، واستبدلها عند الضرورة.

إرشادات هامة لصيانة السيارة الدورية 

الكشف علي نظام الفرامل

من الضروري ان يتم فحص وسادات وأقراص الفرامل للتأكد من كفاءة نظام الفرامل والتأكد من أدائها .

فحص النظام الكهربائي

يجب التحقق من عمل المصابيح الأمامية والخلفية وإشارات الانعطاف، والبحث عن أي تلف أو تآكل في الأسلاك.

إرشادات هامة لصيانة السيارة الدورية 

مراجعة مساحات الزجاج الأمامي

في حالة ترك المساحات خطوط أو في حالة إصدار صرير، يجب تغيرها علي الفور، وذلك حتي لا تحدث ضرار في الزجاج وتحتاج إلي تغيره بتكلفة أكبر .

صيانة السيارات سوائل عالية الجودة زيت المحرك مراجعة الأحزمة النظام الكهربائي فحص ضغط الهواء المحرك والفلاتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

التسول

وجوه بريئة في خطر.. القصة الكاملة لإنقاذ 35 طفلًا من شوارع القاهرة والجيزة

لحظة التعدي على المحامية

الأمن يتدخل.. محامية شهيرة تتهم مجموعة من الأشخاص بالتحرش والاعتداء عليها

دجال الإسكندرية

حياتك الأسرية من غير مشاكل.. القصة الكاملة لسقوط دجال الإسكندرية

بالصور

أعراض وأسباب التهاب المفاصل الروماتويدي

أعراض واسباب التهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض واسباب التهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض واسباب التهاب المفاصل الروماتويدي

تعرّف على «لوتس إيفايا» موديل 2026 أسرع سيارة كهربائية في العالم

لوتس إيفايا موديل 2026
لوتس إيفايا موديل 2026
لوتس إيفايا موديل 2026

ليلى عبد اللطيف تتصدر الترند بعد أحداث إسرائيل وقطر

ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة
طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة
طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة

فيديو

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

شيرين عبد الوهاب

غالية علينا يا بلادنا.. شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها

بشرى لمرضى السرطان

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

المزيد