أسعار مرسيدس GLC الكهربائية 2027 في السعودية

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس GLC موديل 2027 الكهربائية، وتنتمي GLC لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم أنيق وعصري، وتمثل نقلة نوعية في عالم السيارات الفاخرة، وتجمع GLC الجديدة بين الأداء الكهربائي المتفوق والتصميم العصري، وبها تقنيات EQ المتقدمة التي تعزز من كفاءة القيادة .

مواصفات مرسيدس GLC موديل 2027 الكهربائية

زوت سيارة مرسيدس GLC موديل 2027 الكهربائية، بـ شبك أمامي جديد مضيء، وبها قاعدة عجلات أطول، وبها شاشة MBUX Hyperscreen الاختيارية من الجيل الجديد تعمل باللمس وضخمة مقاس 39.1 بوصة، وبها إعداد Superscreen الذي يقسم لوحة القيادة إلى ثلاث شاشات، وبها سقف زجاجي بانوراما، وبها بلورات سائلة، وبها نظام صوت بورمايستر رباعي الأبعاد الذي يهتز في المقاعد لتستمتع بالموسيقى وتسمعها، وأضواء محيطة تنبض مع الموسيقى و تصدر تحذيرات فلاشيه من أنظمة مساعدة السائق، ونظام تشغيل مرسيدس MB.OS الجديد المحسن بالذكاء الاصطناعي .

ويوجد بـ سيارة مرسيدس GLC موديل 2027 الكهربائية، نظام MB.OS بقدرته على التعرف على الوجه لتسجيل الدخول إلى الملف الشخصي، وإمكانية قبول المدفوعات عن بعد عبر خدمة Mercedes Pay+، وبث الفيديو ومؤتمرات الفيديو عبر Teams، وبها جلد صناعي، وبها مقعد خلفي قابل للطي، وبها صندوق أمامي سعة 4.5 لتر .

محرك مرسيدس GLC موديل 2027 الكهربائية

ستحصل سيارة مرسيدس GLC موديل 2027 الكهربائية علي قوتها من محركين بقوة إجمالية 483 حصان، وبها عزم دوران 596 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.4 ثانية .

يوجد بـ سيارة مرسيدس GLC موديل 2027 الكهربائية بطارية مصنوعة من النيكل والمنغنيز والكوبالت سعة 94 كيلوواط/ساعة، ويتم شحن البطارية من 10% إلى 80% في مدة 24 دقيقة، ويمكن للسيارة ان تقوم بقطع مسافة 480 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .

سعر مرسيدس GLC الكهربائية 2027

تباع سيارة مرسيدس GLC الكهربائية 2027 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 228 ألف ريال سعودي .