قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أضرار القهوة على الريق .. مخاطر صحية قد لا تعرفها
نظام تعليمي أكثر انفتاحًا وتخصصًا.. كيف يُعيد قانون التعليم الجديد هيكلة المدارس؟
استهداف قادة حماس في قلب الدوحة.. بين الإدانة القطرية والصمت الأمريكي واستعراض القوة الإسرائيلية
تصعيد خطير.. بولندا تعلن إغلاق الحدود مع بيلاروسيا في قلب مناورات عسكرية
أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025
هل زوجي الثاني يُعد مَحْرَمًا لابنتي من زوجي الأول؟.. دار الإفتاء تجيب
عمرو الدردير يكشف: حسين الشحات يتلقى عرضًا مُغريًا من هذا النادي
أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه الآن
تفاصيل استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال نصف ساعة
مصطفى الفقي: إسرائيل «تُعَربد» في سماء المنطقة.. وهجوم قطر تصعيد خطير
القانون يلزم جهات التنقيب عن المعادن بالإبلاغ عن الآبار الجوفية .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار مرسيدس GLC الكهربائية 2027 في السعودية

مرسيدس GLC موديل 2027 الكهربائية
مرسيدس GLC موديل 2027 الكهربائية
إبراهيم القادري

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس GLC موديل 2027 الكهربائية، وتنتمي GLC لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم أنيق وعصري، وتمثل نقلة نوعية في عالم السيارات الفاخرة، وتجمع GLC الجديدة بين الأداء الكهربائي المتفوق والتصميم العصري، وبها تقنيات EQ المتقدمة التي تعزز من كفاءة القيادة .

مرسيدس GLC موديل 2027 الكهربائية

مواصفات مرسيدس GLC موديل 2027 الكهربائية

زوت سيارة مرسيدس GLC موديل 2027 الكهربائية، بـ شبك أمامي جديد مضيء، وبها قاعدة عجلات أطول، وبها شاشة MBUX Hyperscreen الاختيارية من الجيل الجديد تعمل باللمس وضخمة مقاس 39.1 بوصة، وبها إعداد Superscreen الذي يقسم لوحة القيادة إلى ثلاث شاشات، وبها سقف زجاجي بانوراما، وبها بلورات سائلة، وبها نظام صوت بورمايستر رباعي الأبعاد الذي يهتز في المقاعد لتستمتع بالموسيقى وتسمعها، وأضواء محيطة تنبض مع الموسيقى و تصدر تحذيرات فلاشيه من أنظمة مساعدة السائق، ونظام تشغيل مرسيدس MB.OS الجديد المحسن بالذكاء الاصطناعي .

مرسيدس GLC موديل 2027 الكهربائية

ويوجد بـ سيارة مرسيدس GLC موديل 2027 الكهربائية، نظام MB.OS بقدرته على التعرف على الوجه لتسجيل الدخول إلى الملف الشخصي، وإمكانية قبول المدفوعات عن بعد عبر خدمة Mercedes Pay+، وبث الفيديو ومؤتمرات الفيديو عبر Teams، وبها جلد صناعي، وبها مقعد خلفي قابل للطي، وبها صندوق أمامي سعة 4.5 لتر .

محرك مرسيدس GLC موديل 2027 الكهربائية

ستحصل سيارة مرسيدس GLC موديل 2027 الكهربائية علي قوتها من محركين بقوة إجمالية 483 حصان، وبها عزم دوران 596 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.4 ثانية .

مرسيدس GLC موديل 2027 الكهربائية

يوجد بـ سيارة مرسيدس GLC موديل 2027 الكهربائية بطارية مصنوعة من النيكل والمنغنيز والكوبالت سعة 94 كيلوواط/ساعة، ويتم شحن البطارية من 10% إلى 80% في مدة 24 دقيقة، ويمكن للسيارة ان تقوم بقطع مسافة 480 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .

سعر مرسيدس GLC الكهربائية 2027

مرسيدس GLC موديل 2027 الكهربائية

تباع سيارة مرسيدس GLC الكهربائية 2027 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 228 ألف ريال سعودي .

شركة مرسيدس مرسيدس GLC موديل 2027 السيارات الـ SUV الرياضية تقنيات EQ GLC موديل 2027 محرك مرسيدس GLC

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة

رسميًا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر هذا الرابط

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

iPhone 17

الأسعار الكاملة لمنتجات آبل الجديدة.. إليك التكلفة بالدولار وما يعادلها بالجنيه المصري

صورة من التدريبات

تدريبات عسكرية واسعة.. قطر ترد ميدانيا على الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة| صور

ترشيحاتنا

عزت إبراهيم

اعتماد المحاور الفرعية لمؤتمر أدباء مصر في دورته الـ37 تحت عنوان الأدب والدراما

مهرجان بردية

تكريم إلهام شاهين وهالة صدقي وخالد الراجح في افتتاح حفل مهرجان بردية السينمائي

عزاء مصطفى الخضري

غياب الفنانين عن عزاء الراحل مصطفى الخضري

بالصور

أضرار القهوة على الريق .. مخاطر صحية قد لا تعرفها

ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟

يغني عن حقن الأنسولين.. علاج مُبتكر لـ مرض السكري من النوع الثاني

كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟
كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟
كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟

تقلصات العضلات .. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج والوقاية

ما هي تقلصات العضلات؟
ما هي تقلصات العضلات؟
ما هي تقلصات العضلات؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟.. فوائد غير مُتوقعة تعرّف عليها

فوائد غير متوقعة لتناول البرقوق يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول البرقوق يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول البرقوق يوميا

فيديو

انفجارات تهز الدوحة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن اخفاء الشعر الأبيض

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد