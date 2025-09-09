قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام إسرائيلي نقلا عن مسئول كبير: هاجمنا قيادات حماس في قطر خليل الحية وزاهر جبارين
أول رد من الخارجية القطرية على المحاولة الاسرائيلية لاغتيال قادة حماس بالدوحة
إسرائيل تعلن مسئوليتها عن هجوم استهدف قادة حماس في قطر| تفاصيل
رويترز: سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة
البث الإسرائيلية: إسرائيل نفذت عملية استهداف قادة حماس في قطر
بعد الإزدحام.. مدبولي يستعرض آليات تسريع إجراءات التصديق على محررات الخارجية بالبريد
آي صاغة: الذهب يواصل تحطيم أرقامه القياسية عالميا… وتراجع الدولار يحد من ارتفاعه محليا
الدفاع الروسية: القضاء على 1150 جنديا أوكرانيا وإسقاط 230 طائرة بدون طيار
شاهد.. محافظ أسوان يكرم المزارعين المتميزين بمناسبة عيد الفلاح الـ73
بعد حجب الثقة عن حكومته .. رئيس وزراء فرنسا بقصر الإليزيه لتقديم استقالته
بسبب فلوس الصفقة.. مهيب عبد الهادي: شكوي جديدة ضد الزمالك من نادي خوان ألفينا السابق
وزير التعليم: دخول الطلاب العام الدراسي الجديد سيتم على مراحل.. وأعمال السنة سترتبط بالانتظام في الدراسة.. وتسليم الكتب من أول يوم
بالصور

تسلا تتفوق على نيسان في مبيعات السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
عزة عاطف

شهدت شركة تسلا نموًا غير مسبوق في مبيعاتها داخل السوق الياباني خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، لتقترب من منافسة نيسان التي تتربع على عرش السيارات الكهربائية في البلاد منذ أكثر من 15 عامًا.

قفزة بنسبة 87% في المبيعات

فمن يناير حتى أغسطس، باعت تسلا ما يقارب 6,590 سيارة جديدة في اليابان، بزيادة قدرها 87% مقارنة بالعام الماضي. 

وتجاوز هذا الرقم بالفعل أفضل أعوام الشركة السابقة في 2022 عندما باعت 5,900 سيارة.

وفي أغسطس، حققت تسلا مبيعات بلغت نحو 980 سيارة، وهو أكثر من ضعف ما سجلته في الشهر نفسه من العام الماضي.

منافسة مباشرة مع نيسان

ورغم هذا النمو الكبير، لا تزال تسلا متأخرة عن نيسان بفارق 100 سيارة كهربائية فقط. 

وتستفيد نيسان من ريادتها الطويلة في السوق بفضل طراز ليف، الذي عزز مكانتها كأكثر علامة انتشارًا للسيارات الكهربائية في اليابان طوال السنوات الماضية.

لكن إطلاق الجيل الجديد من ليف في وقت لاحق من العام الجاري قد يحمل نتائج مزدوجة:

  • إيجابية عبر جذب الاهتمام بالجيل الجديد.
  • سلبية عبر تراجع الطلب على النسخة الحالية المعروضة للبيع.

تخفيضات الأسعار تعزز شعبية تسلا

ساهمت استراتيجية تسلا السعرية في تعزيز الطلب على سياراتها. ففي مايو الماضي، خفضت الشركة سعر موديل 3 بمقدار 453,000 ين (نحو 3,000 دولار أمريكي)، ليصل السعر الرسمي إلى 3.99 مليون ين (26,800 دولار). 

ومع الدعم الحكومي، انخفضت التكلفة الفعلية للمستهلكين بشكل أكبر، مما جعل السيارة أكثر جاذبية.

تسعى تسلا إلى ترسيخ وجودها محليًا عبر التوسع في شبكة الفروع ومحطات الشحن:

  • تمتلك حاليًا 25 فرعًا في اليابان، وتخطط لمضاعفتها إلى 50 فرعًا بحلول 2026.
  • تعمل على توسيع شبكة الشواحن الفائقة التي تضم الآن أكثر من 130 موقعًا، مما يسهل عملية الشحن السريع لعملائها.

تستحوذ تسلا حاليًا على نحو 30% من سوق السيارات الكهربائية في اليابان، مع توقعات ببيع 10,000 سيارة بحلول نهاية العام. 

تأتي هذه النتائج في وقت تواجه فيه الشركة تحديات في أسواق عالمية أخرى، ما يجعل اليابان نقطة مضيئة في أداءها الدولي.

تؤكد أرقام تسلا القياسية في اليابان أن المنافسة في سوق السيارات الكهربائية تدخل مرحلة جديدة، حيث تقترب الشركة الأمريكية من كسر هيمنة نيسان المستمرة منذ عقد ونصف. 

وفي الوقت الذي يترقب السوق الجيل الجديد من نيسان ليف، يبدو أن تسلا تسير بخطوات ثابتة لتصبح قوة رئيسية في قطاع السيارات الكهربائية باليابان.

تسلا سيارات تسلا اليابان السيارات الكهربائية سيارات

