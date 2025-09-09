تسلا تتفوق على نيسان في مبيعات السيارات الكهربائية

شهدت شركة تسلا نموًا غير مسبوق في مبيعاتها داخل السوق الياباني خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، لتقترب من منافسة نيسان التي تتربع على عرش السيارات الكهربائية في البلاد منذ أكثر من 15 عامًا.

قفزة بنسبة 87% في المبيعات

فمن يناير حتى أغسطس، باعت تسلا ما يقارب 6,590 سيارة جديدة في اليابان، بزيادة قدرها 87% مقارنة بالعام الماضي.

وتجاوز هذا الرقم بالفعل أفضل أعوام الشركة السابقة في 2022 عندما باعت 5,900 سيارة.

وفي أغسطس، حققت تسلا مبيعات بلغت نحو 980 سيارة، وهو أكثر من ضعف ما سجلته في الشهر نفسه من العام الماضي.

منافسة مباشرة مع نيسان

ورغم هذا النمو الكبير، لا تزال تسلا متأخرة عن نيسان بفارق 100 سيارة كهربائية فقط.

وتستفيد نيسان من ريادتها الطويلة في السوق بفضل طراز ليف، الذي عزز مكانتها كأكثر علامة انتشارًا للسيارات الكهربائية في اليابان طوال السنوات الماضية.

لكن إطلاق الجيل الجديد من ليف في وقت لاحق من العام الجاري قد يحمل نتائج مزدوجة:

إيجابية عبر جذب الاهتمام بالجيل الجديد.

سلبية عبر تراجع الطلب على النسخة الحالية المعروضة للبيع.

تخفيضات الأسعار تعزز شعبية تسلا

ساهمت استراتيجية تسلا السعرية في تعزيز الطلب على سياراتها. ففي مايو الماضي، خفضت الشركة سعر موديل 3 بمقدار 453,000 ين (نحو 3,000 دولار أمريكي)، ليصل السعر الرسمي إلى 3.99 مليون ين (26,800 دولار).

ومع الدعم الحكومي، انخفضت التكلفة الفعلية للمستهلكين بشكل أكبر، مما جعل السيارة أكثر جاذبية.

تسعى تسلا إلى ترسيخ وجودها محليًا عبر التوسع في شبكة الفروع ومحطات الشحن:

تمتلك حاليًا 25 فرعًا في اليابان، وتخطط لمضاعفتها إلى 50 فرعًا بحلول 2026.

تعمل على توسيع شبكة الشواحن الفائقة التي تضم الآن أكثر من 130 موقعًا، مما يسهل عملية الشحن السريع لعملائها.

تستحوذ تسلا حاليًا على نحو 30% من سوق السيارات الكهربائية في اليابان، مع توقعات ببيع 10,000 سيارة بحلول نهاية العام.

تأتي هذه النتائج في وقت تواجه فيه الشركة تحديات في أسواق عالمية أخرى، ما يجعل اليابان نقطة مضيئة في أداءها الدولي.

تؤكد أرقام تسلا القياسية في اليابان أن المنافسة في سوق السيارات الكهربائية تدخل مرحلة جديدة، حيث تقترب الشركة الأمريكية من كسر هيمنة نيسان المستمرة منذ عقد ونصف.

وفي الوقت الذي يترقب السوق الجيل الجديد من نيسان ليف، يبدو أن تسلا تسير بخطوات ثابتة لتصبح قوة رئيسية في قطاع السيارات الكهربائية باليابان.