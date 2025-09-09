سيارة خارقة بثلاث محركات ينتظرها العالم.. شاهد

بينما تركزت عناوين الأخبار ، مؤخرًا على عودة محرك هيمي V8 الشهير، واصلت شركة ستيلانتيس خطواتها في مجال التحول الكهربائي.

فقد كشفت براءة اختراع نشرت حديثًا عن تطوير نظام دفع جديد يجمع بين ثلاثة محركات كهربائية ومصدر إضافي لعزم الدوران، يرجح أن يكون محركًا يعمل بالبنزين.

تفاصيل براءة الاختراع

تحمل البراءة رقم WO/2025/184156، وقدمتها شركة FCA US LLC – الذراع الأمريكية لستيلانتيس – قبل أن يتم نشرها رسميًا في 4 سبتمبر 2025.

ويصف الملف تقنيات للتحكم ثلاثي الأبعاد في توزيع عزم الدوران بين المحركات الكهربائية والمولد، مع الحفاظ على مستويات شحن البطارية.

بكلمات أخرى، يُمثل هذا التطوير خارطة طريق لإدارة منصة EREV (السيارات الكهربائية الممتدة المدى) معقدة متعددة المحركات.

يرجح مراقبون أن يتم دمج هذا الابتكار في الجيل القادم من شاحنة رام بيك أب، خاصة وأن طراز رام تشارجر الحالي يستخدم بالفعل نظام EREV.

وقد يشكل التكوين الجديد خيارًا منافسًا لطراز تسلا سايبرترك، مع نطاق أطول وقدرة أكبر على السحب.

في المقابل، يرى محللون أن هناك فرصة لإحياء علامة كرايسلر عبر طرح سيارة رائدة فاخرة مجهزة بالنظام الجديد.

فبعد غياب طويل عن فئة السيارات الكبيرة منذ توقف إنتاج طراز كرايسلر 300، قد يشكل إطلاق إمبريال جديدة بخاصية EREV ثلاثية المحركات عودة قوية للعلامة إلى سوق السيارات الفاخرة.

لا يقتصر الابتكار على ستيلانتيس وحدها، إذ بدأت شركات صينية بتقديم حلول مشابهة. على سبيل المثال، يوفر Maeextro S800 نطاقًا يصل إلى 1333 كيلومترًا بفضل ثلاثة محركات كهربائية ومولد توربيني سعة 1.5 لتر.

كما تقدم Yangwang U8 نظامًا متطورًا يضم أربعة محركات عجلات فردية ومحركًا بنزين سعة 2.0 لتر، ما يمنحها مدى يقارب 1000 كيلومتر وأداءً يقترب من سيارات السوبركار.

تكشف براءة الاختراع الجديدة أن ستيلانتيس لا تزال ملتزمة بالابتكار في مجال الدفع الكهربائي، مع مسار واضح نحو منصات أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة عالميًا.

سواء جاء التطبيق الأول في شاحنة رام بيك أب أو سيارة كرايسلر فاخرة، فإن النظام ثلاثي المحركات الممتد المدى قد يمثل خطوة فارقة في مستقبل الشركة، في وقت يشهد فيه سوق السيارات الكهربائية سباقًا محمومًا لتقديم مدى أطول وأداء أعلى.