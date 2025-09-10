سيارات مستعملة عائلية في 2025 بـ 650 ألف جنيه

سوق السيارات المصري يتوافر به العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سانج يونج تيفولي، ورينو سانديرو ستيب واى، ودايهاتسو تيريوس، وهيونداي ماتريكس، وتويوتا أفانزا .

سانج يونج تيفولي موديل 2019

تستمد سيارة سانج يونج تيفولي موديل 2019 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 197 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة سانج يونج تيفولي موديل 2019 داخل سوق السيارات المصري للمستعلم بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو سانديرو ستيب واى موديل 2017

تنقل قوة سيارة رينو سانديرو ستيب واى موديل 2017 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 110 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة رينو سانديرو ستيب واى موديل 2017 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

دايهاتسو تيريوس موديل 2007

تمكنت سيارة دايهاتسو تيريوس موديل 2007 من قطع مسافة 117 ألف/كم، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة دايهاتسو تيريوس موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 430 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي ماتريكس موديل 2011

تحصل سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2011 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 880 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2011 في سوق السيارات المصري 575 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تويوتا أفانزا موديل 2009

تباع سيارة تويوتا أفانزا موديل 2009 باللون الفضي، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 126 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سعر سيارة تويوتا أفانزا موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .