إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي الكامل لسيارات ذوي الإعاقة

في إطار دعم الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز اندماجهم المجتمعي، حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 إجراءات واضحة للحصول على الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات المخصصة لهم.

و تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين تسهيل حياة ذوي الإعاقة ومنع التلاعب أو إساءة استخدام الإعفاءات، وهي خطوة ‏ضمن خطة أوسع لتوفير بيئة تنقل آمنة و مستقلة ومحترمة لهذه الفئة من المجتمع.‏

و يشترط أولا حصول الشخص "ذوي الإعاقة ‏" المتقدم على بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب تقديم تقرير طبي رسمي من المجلس الطبي المختص يتضمن تقييم القدرة على قيادة السيارة بنفسه أو من خلال مرافق.

و يشترط أن تكون السيارة واردة باسم الشخص ذي الإعاقة مباشرة من الخارج، وألا تتجاوز السعة اللترية 1600 سي سي، وفي حال تخطي هذا الحد، يلتزم المستفيد بسداد فروق الضريبة عن الفئة الأعلى.

تشمل الشروط أيضا تقديم إقرار بعدم الحصول على إعفاء جمركي سابق خلال اخر خمس سنوات، وعدم الجمع بين هذا الإعفاء وأي إعفاء آخر من قوانين مختلفة، كما يمنع تحرير توكيل بإدارة أو بيع السيارة، لضمان أن تستخدم المركبة من قبل المستفيد فقط.