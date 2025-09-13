قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم تطلق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصص الدواء بالتعاون مع إيطاليا
خبراء عرب: القرار الأممي بشأن حل الدولتين خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية
فرص عمل بمهنة التمريض بالإمارات برواتب تصل إلى 7000 درهم.. رابط التقديم
تدمير مدرسة وإخلاء جماعي للمدنيين.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف لمخيم الشاطئ
روسيا تسيطر على السماء.. إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في ضربات متتالية
وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو
مصر تعزي جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين في شمال غرب البلاد
بعد قصف الدوحة.. اجتماع على العشاء بين ترامب ورئيس الوزراء القطري
المجلس العسكري في ميانمار يلقي قنابل على الأطفال ويقتل 19
توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟
حزمة اتفاقات نووية ورقمية وتجارية تتصدر أجندة ترامب خلال زيارة لندن
حبس حرامي توك توك في بولاق الدكرور
بالصور

إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي الكامل لسيارات ذوي الإعاقة

كريم عاطف

في إطار دعم الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز اندماجهم المجتمعي، حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 إجراءات واضحة للحصول على الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات المخصصة لهم.

و تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين تسهيل حياة ذوي الإعاقة ومنع التلاعب أو إساءة استخدام الإعفاءات، وهي خطوة ‏ضمن خطة أوسع لتوفير بيئة تنقل آمنة و مستقلة ومحترمة لهذه الفئة من المجتمع.‏

و يشترط أولا حصول الشخص "ذوي الإعاقة ‏" المتقدم على بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب تقديم تقرير طبي رسمي من المجلس الطبي المختص يتضمن تقييم القدرة على قيادة السيارة بنفسه أو من خلال مرافق.

و يشترط أن تكون السيارة واردة باسم الشخص ذي الإعاقة مباشرة من الخارج، وألا تتجاوز السعة اللترية 1600 سي سي، وفي حال تخطي هذا الحد، يلتزم المستفيد بسداد فروق الضريبة عن الفئة الأعلى.

تشمل الشروط أيضا تقديم إقرار بعدم الحصول على إعفاء جمركي سابق خلال اخر خمس سنوات، وعدم الجمع بين هذا الإعفاء وأي إعفاء آخر من قوانين مختلفة، كما يمنع تحرير توكيل بإدارة أو بيع السيارة، لضمان أن تستخدم المركبة من قبل المستفيد فقط.

الأشخاص ذوي الإعاقة الإعفاء الجمركي ذوي الإعاقة سيارات ذوي الاعاقة جمارك السيارات

المزيد

