قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماة الوطن يرحب بقرار الأمم المتحدة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين
رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحطة الأتوبيس الترددي تقاطع طريق الفيوم والواحات
الخليفة الـ 19.. 15شخصية تقاتل على عرش بيبو في الأهلي..أسماء مفاجأة
ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا حال توافق دول الناتو
الداخلية تكشف سر فض مشاجرة بإستخدام خرطوم مياه بمحطة وقود بالشرقية
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 13-9–2025
بعد إنذار سكانها.. الاحتلال يدمر برج النور بمدينة غزة
تركية ترتدي زي كليوباترا في معبد الكرنك ورسالة ساحرة للترويج للأقصر.. صور وفيديو
لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش استعدادات تنفيذ القانون الجديد للتقنين
ضحايا لقمة العيش في غزة.. 2,484 شهيدا نتيجة استهداف مناطق توزيع المساعدات
رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي الرابط بين المتحف الكبير والأهرامات
بعد إنصاف المحكمة لـ وفاء عامر.. المنتج محمد فوزى: هذا عدل ربنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

انتبه حتى لا تندم.. 5 خرافات شائعة عن زيت موتور السيارة

زيت المحرك
زيت المحرك
كريم عاطف

رغم أن زيت المحرك يعد أحد أهم عناصر الحفاظ على أداء السيارة وسلامتها الميكانيكية، إلا أن هناك العديد من المفاهيم الخاطئة والخرافات المنتشرة بين السائقين، والتي قد تؤدي إلى تلف المحرك أو تقصير عمره الافتراضي دون أن يدركوا ذلك.

كما أن الاعتماد على معلومات غير دقيقة حول زيت المحرك قد يكلّفك الكثير، لذلك استشر ‏كتيب سيارتك أو ميكانيكي موثوق، والتزم بالتوصيات الرسمية، لأن الوقاية دائما ‏خير من الندم.‏

وخلال السطور التالية نتعرف على 5 من أبرز هذه الخرافات:

1- تغيير الزيت كل 3000 كيلومتر ضروري دائما 

هذه المعلومة كانت صحيحة في الماضي، لكن الزيوت الحديثة عالية الجودة مع تطور المحركات أصبحت تدوم لفترات أطول، معظم السيارات الحديثة يمكنها السير بين 8000 إلى 15000 كم قبل الحاجة لتغيير الزيت، بحسب توصيات الشركة المصنعة.

2- لون الزيت الأسود يعني أنه تالف ويجب تغييره 

من الطبيعي أن يتغير لون الزيت إلى الأسود بسرعة بسبب دوره في تنظيف المحرك من الرواسب والشوائب، اللون ليس دليلا كافيا على جودة الزيت أو صلاحيته، بل يجب الاعتماد على عدد الكيلومترات أو فحص اللزوجة.

3- لا داعي لفحص الزيت بين كل تغيير واخر 

إهمال فحص مستوى الزيت بانتظام قد يؤدي إلى انخفاض الكمية دون ملاحظة، مما يعرض المحرك لخطر الاحتكاك الزائد والتلف، الفحص الدوري يحمي المحرك ويكشف أي تسريب مبكرا.

4- استخدام زيت أغلى يعني حماية أفضل دائما 

ليست كل الزيوت باهظة الثمن مناسبة لكل محرك، الأهم هو الالتزام بالدرجة والمواصفات التي تحددها الشركة المصنعة زيت غير مناسب، حتى لو كان عالي الجودة، قد يضر بالمحرك.

5- لا بأس بخلط نوعين مختلفين من الزيت

خلط الزيوت قد يؤدي إلى تفاعلات غير متوقعة في اللزوجة أو الاضافات الكيميائية، ما قد يضعف أداء الزيت، من الأفضل دائما استخدام نوع واحد موصى به، وتغييره بالكامل عند الانتقال إلى نوع مختلف.

زيت المحرك ميكانيكا السيارات صيانة السيارات محرك السيارة اصلاح السيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

ارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

الفراخ والبيض

بكام كيلو الفراخ؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في الأسواق

ترشيحاتنا

محكمة

لسرقة توك توك.. الإعدام لعامل والمؤبد لـ3 آخرين بتهمة قتل سائق في الخانكة بالقليوبية

محافظ المنوفية

إحالة 66 من العاملين بمستشفيات الصدر والجراحات المتخصصة بالمنوفية للتحقيق

جانب من زيارة نائب محافظ سوهاج

نائب محافظ سوهاج يصطحب 300 شاب وفتاة لزيارة أعرق الأديرة القبطية

بالصور

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟

تحذير هام من تناول نوع جبنة معروف.. لن تتوقعها

مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا

5 سيارات "زيرو" Suv بأقل من 1.5 مليون جنيه في السوق المصري

سيارات ‏SUV‏
سيارات ‏SUV‏
سيارات ‏SUV‏

لحظة وصول إليسا الى المطار لإحياء حفل بالقاهرة

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد