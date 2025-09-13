انتبه حتى لا تندم.. 5 خرافات شائعة عن زيت موتور السيارة

رغم أن زيت المحرك يعد أحد أهم عناصر الحفاظ على أداء السيارة وسلامتها الميكانيكية، إلا أن هناك العديد من المفاهيم الخاطئة والخرافات المنتشرة بين السائقين، والتي قد تؤدي إلى تلف المحرك أو تقصير عمره الافتراضي دون أن يدركوا ذلك.

كما أن الاعتماد على معلومات غير دقيقة حول زيت المحرك قد يكلّفك الكثير، لذلك استشر ‏كتيب سيارتك أو ميكانيكي موثوق، والتزم بالتوصيات الرسمية، لأن الوقاية دائما ‏خير من الندم.‏

وخلال السطور التالية نتعرف على 5 من أبرز هذه الخرافات:

1- تغيير الزيت كل 3000 كيلومتر ضروري دائما

هذه المعلومة كانت صحيحة في الماضي، لكن الزيوت الحديثة عالية الجودة مع تطور المحركات أصبحت تدوم لفترات أطول، معظم السيارات الحديثة يمكنها السير بين 8000 إلى 15000 كم قبل الحاجة لتغيير الزيت، بحسب توصيات الشركة المصنعة.

2- لون الزيت الأسود يعني أنه تالف ويجب تغييره

من الطبيعي أن يتغير لون الزيت إلى الأسود بسرعة بسبب دوره في تنظيف المحرك من الرواسب والشوائب، اللون ليس دليلا كافيا على جودة الزيت أو صلاحيته، بل يجب الاعتماد على عدد الكيلومترات أو فحص اللزوجة.

3- لا داعي لفحص الزيت بين كل تغيير واخر

إهمال فحص مستوى الزيت بانتظام قد يؤدي إلى انخفاض الكمية دون ملاحظة، مما يعرض المحرك لخطر الاحتكاك الزائد والتلف، الفحص الدوري يحمي المحرك ويكشف أي تسريب مبكرا.

4- استخدام زيت أغلى يعني حماية أفضل دائما

ليست كل الزيوت باهظة الثمن مناسبة لكل محرك، الأهم هو الالتزام بالدرجة والمواصفات التي تحددها الشركة المصنعة زيت غير مناسب، حتى لو كان عالي الجودة، قد يضر بالمحرك.

5- لا بأس بخلط نوعين مختلفين من الزيت

خلط الزيوت قد يؤدي إلى تفاعلات غير متوقعة في اللزوجة أو الاضافات الكيميائية، ما قد يضعف أداء الزيت، من الأفضل دائما استخدام نوع واحد موصى به، وتغييره بالكامل عند الانتقال إلى نوع مختلف.