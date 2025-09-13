بي ام ومرسيدس وتويوتا.. مزاد جديد لسيارات حكومية| الموعد والتفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن تنظيم مزاد علني جديد يوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر، لبيع مجموعة من سيارات نيابات القاهرة بموديلات وماركات متعددة تناسب مختلف الميزانيات.

ومن المقرر أن تعقد جلسة مزاد السيارات في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرا، حيث سيتم عرض عدد كبير من السيارات من طرازات شهيرة مثل: مرسيدس، كيا، سوزوكي، شيفروليه، هيونداي، بي واي دي، نيسان، تويوتا، بي إم دبليو، دايو، بروتن، متسوبيشي، فيات، جيلي، دايهاتسو، رينو، أوبل، سيات، مازدا، اسكودا، بيجو، وشيروكي وغيرها.

يوفر المزاد فرصة مميزة للحصول على سيارات بحالة جيدة بأسعار تنافسية، مع تنوع كبير يتيح للراغبين في الشراء خيارات متعددة ‏تناسب احتياجاتهم.‏

أما عن شروط الاشتراك في المزاد، فيجب شراء كراسة الشروط من مقر الهيئة بأبراج وزارة المالية - امتداد شارع رمسيس - برج 2، وسعرها 400 جنيه، وهي شرط أساسي لدخول المزاد.

بالإضافة الي دفع تأمين قدره 10 الاف جنيه، يرد بعد انتهاء الجلسة في حال عدم الترسية، وفي حال الفوز بالمزاد، يتم سداد 30% من قيمة السيارة فورا، مع استكمال باقي المبلغ خلال 15 يوما، كما أن البيع يتم بدون عمولة، والمعاينة أساس التقييم، ويشترط تقديم البطاقة الضريبية بالنسبة للمتعاملين الخاضعين لها.