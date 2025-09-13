قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا خارجية مصر وناميبيا يستعرضان فرص التعاون في الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي
وزيرا الخارجية والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون لنشر قيم التسامح ومكافحة التطرف
الرئيس السيسي يتابع تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية وتطور الدين الخارجي
الرئيس السيسي: مواصلة التنمية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
الأهلي يدعو الأعضاء للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة لدعم التنمية
غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق
قبل القمة الإسلامية.. إيران تحذر: المؤتمرات العقيمة تخدم إسرائيل
محافظ البنك المركزي: الموارد الدولارية المحلية تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس
استشهاد اللاعب الفلسطيني محمد رامز السلطان بعد قصف منزله
قبل افتتاحه.. مدبولي يتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير
الرئيس السيسي: زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض الدين وسعر صرف مرن أولوية
بالصور

استدعاء أكثر من 40 ألف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب عيوب خطيرة

كريم عاطف

كشفت وزارة النقل الكورية الجنوبية عن قيام خمس شركات مصنعة للسيارات والدراجات النارية بإجراء استدعاء طوعي لأكثر من 40 ألف مركبة داخل البلاد، نتيجة اكتشاف عيوب فنية قد تهدد السلامة.

وضمت قائمة الشركات كلا من: هيونداي موتور، فورد كوريا، مرسيدس-بنز كوريا، دي.إن.أيه موتورز، وستيلانتس كوريا، ووفقا لما أعلنته الوزارة، فإن إجمالي عدد المركبات المشمولة بعمليات الاستدعاء يبلغ نحو 40,038 وحدة.

وأوضحت وزارة النقل أن الأسباب تتنوع ما بين خلل في قفل غطاء المحرك في طراز باليسيد من هيونداي، ومشكلات في مشابك أحزمة الأمان بسيارة فورد إكسبلورر الـ SUV، بالإضافة إلى عيب في حساس إلكتروني بدراجة UHR 125 من شركة دي.إن.أيه موتورز.

كما شملت الاستدعاءات عيوبا في نظام التوجيه بسيارة مرسيدس GLC 300 4MATIC، إلى جانب مشكلة في كابلات كهربائية بطراز جيب رانجلر من شركة ستيلانتس.

وأكدت الوزارة أن الشركات ستبدأ فورا في تنفيذ الإصلاحات اللازمة مجانا، مشيرة إلى أن عمليات المتابعة مستمرة لضمان سلامة المستخدمين وعدم تكرار مثل هذه المشكلات مستقبلا.

دراسة تكشف: حبوب الإفطار تهدد صحة الأطفال بمخاطر خطيرة

مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار
جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

الفنانة جيهان الشماشرجي
استدعاء أكثر من 40 ألف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب عيوب خطيرة

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب الرئيسي قطر "٥٥٠ مم" بأبو حماد

اصلاح كسر مياة
مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

