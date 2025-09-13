استدعاء أكثر من 40 ألف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب عيوب خطيرة

كشفت وزارة النقل الكورية الجنوبية عن قيام خمس شركات مصنعة للسيارات والدراجات النارية بإجراء استدعاء طوعي لأكثر من 40 ألف مركبة داخل البلاد، نتيجة اكتشاف عيوب فنية قد تهدد السلامة.

وضمت قائمة الشركات كلا من: هيونداي موتور، فورد كوريا، مرسيدس-بنز كوريا، دي.إن.أيه موتورز، وستيلانتس كوريا، ووفقا لما أعلنته الوزارة، فإن إجمالي عدد المركبات المشمولة بعمليات الاستدعاء يبلغ نحو 40,038 وحدة.

وأوضحت وزارة النقل أن الأسباب تتنوع ما بين خلل في قفل غطاء المحرك في طراز باليسيد من هيونداي، ومشكلات في مشابك أحزمة الأمان بسيارة فورد إكسبلورر الـ SUV، بالإضافة إلى عيب في حساس إلكتروني بدراجة UHR 125 من شركة دي.إن.أيه موتورز.

كما شملت الاستدعاءات عيوبا في نظام التوجيه بسيارة مرسيدس GLC 300 4MATIC، إلى جانب مشكلة في كابلات كهربائية بطراز جيب رانجلر من شركة ستيلانتس.

وأكدت الوزارة أن الشركات ستبدأ فورا في تنفيذ الإصلاحات اللازمة مجانا، مشيرة إلى أن عمليات المتابعة مستمرة لضمان سلامة المستخدمين وعدم تكرار مثل هذه المشكلات مستقبلا.