3 شركات كبرى تعلن توقف مبيعات السيارات الكهربائية فجأة.. ماذا حدث؟

أعلنت كل من تويوتا وسوبارو ولكزس عن استدعاء مشترك يشمل 94,320 سيارة كهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية، مع وقف مؤقت لبيع الطرازات المتأثرة في صالات العرض.

يعود السبب إلى خلل في نظام التحكم في المناخ قد يعيق عمل مزيل الصقيع والضباب، ما يشكل خطورة على الرؤية أثناء القيادة.

الطرازات المتأثرة بالاستدعاء

يشمل الاستدعاء سيارات:

تويوتا bZ4X موديلات 2023 – 2025 (41,499 سيارة).

سوبارو سولتيرا موديلات 2023 – 2025.

لكزس RZ موديلات 2023 – 2025.



وتعتمد هذه الطرازات على نفس القاعدة الهندسية، ما يفسر اشتراكها في العطل.

تفاصيل العطل وخطورته

أوضحت الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن البرمجة غير السليمة قد تؤدي إلى دخول نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في وضع أمان عند حدوث خلل في الضاغط الكهربائي.

النتيجة هي توقف السخان ومزيل الضباب عن العمل في بعض الظروف، خصوصًا عند درجات الحرارة المنخفضة، ما يقلل من وضوح الرؤية ويرفع خطر الحوادث.

بدأت القصة بعد بلاغ تلقته تويوتا من وزارة النقل الكندية حول أداء غير متوقع للتدفئة في الطرازات المتأثرة.

ورغم أن الاختبارات لم تظهر تكوّن ضباب مباشر على الزجاج الأمامي، إلا أنها أظهرت ضعفًا في الأداء مقارنة بالمعايير.

كشفت التحقيقات لاحقًا أن وحدة التحكم قد توقف أيضًا مصدر الحرارة الثاني في النظام، رغم أنه كان يُفترض أن يستمر في العمل عند حدوث عطل.