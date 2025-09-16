قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيئة الاستثمار تبحث تطوير مصانع الأسمدة لتتوافق مع آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون
ألمانيا تنتقد الاحتلال: الهجوم البري على غزة "خاطئ تماما"
عواصف رملية وترابية.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الطقس.. فيديو
بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر
12 يوما من البحث.. انتشال جثمان الطفلة شيماء بعد غرقها بالنيل
الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس نيبال بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور
رئيس الوزراء يختار أمجد الوكيل عضوا بمجلس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.. اعرف التفاصيل
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بالصور

لماذا يكره الناس شبك BMW الأمامي.. إليك السر

BMW
BMW
عزة عاطف

لطالما اشتهرت BMW بتصميم شبكها الأمامي الأيقوني المعروف بـ “الكِليتين”وهو عنصر تصميمي يرافق سياراتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي. 

لم يكن هذا التصميم فقط رمزًا لهوية العلامة، بل شكّل توازنًا بصريًا محببًا يعكس مزيجًا من الفخامة والرياضية.
لكن مع السنوات، خاصة بدءًا من عام 2019، قررت الشركة الألمانية أن تجري تغييرات جذرية على هذا العنصر الكلاسيكي، مما تسبب بجدل واسع بين جمهورها وعشاق السيارات حول العالم.

تضخيم الشبكة في BMW: جرأة أم مبالغة؟

التغيير الأبرز الذي أثار موجة من الانتقادات هو التضخيم المبالغ فيه لحجم الشبك الأمامي في بعض الطرازات الجديدة مثل BMW الفئة الرابعة (G22) وBMW XM.

بالنسبة للبعض، جاء هذا التضخيم كخروج عن الرصانة الألمانية المعهودة، واعتبروه محاولة غير موفقة لجذب الانتباه، وصفها البعض بـ "تصميم مبالغ فيه ومزعج بصريًا".

مع كل إطلاق لطراز جديد يحمل الشبك الكبير، تنهال التعليقات الساخرة على الإنترنت، خاصة في المنتديات والمواقع المتخصصة مثل Reddit وCarThrottle.

عبر الكثير من عشاق BMW عن خيبة أملهم، معتبرين أن الشركة لم تعد تستمع لمجتمعها، وأن التصميم الجديد يبتعد عن روح BMW الأصيلة.

من جهتها، دافعت BMW عن فلسفة التصميم الجديدة، مشيرة إلى أن الأسواق الآسيوية، وخاصة الصين، تفضل التصاميم الجريئة والمبالغ فيها، وأن التصميم الحالي جاء استجابة لذوق عالمي أكثر تنوعًا.

كما أكدت الشركة أن الهوية لا تقتصر فقط على الشبك، بل على الأداء، والتكنولوجيا، والتفاصيل الأخرى التي تحافظ على روح BMW.

من المؤكد أن الذوق في التصميم مسألة شخصية، وقد يروق لبعض المستخدمين ما يرفضه آخرون بشدة. 

ومع ذلك، فإن استمرار الجدل حول الشبك الأمامي في BMW يؤكد أن هوية العلامات التجارية يجب أن تُدار بحذر، خاصة عندما تكون جزءًا من إرث بصري متجذر منذ عقود.

لماذا يكره الناس شبك BMW الأمامي.. إليك السر

بالمواصفات.. سعر بويك إلكترا L7 بعد طرحها رسميًا

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

