لماذا يكره الناس شبك BMW الأمامي.. إليك السر

لطالما اشتهرت BMW بتصميم شبكها الأمامي الأيقوني المعروف بـ “الكِليتين”وهو عنصر تصميمي يرافق سياراتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

لم يكن هذا التصميم فقط رمزًا لهوية العلامة، بل شكّل توازنًا بصريًا محببًا يعكس مزيجًا من الفخامة والرياضية.

لكن مع السنوات، خاصة بدءًا من عام 2019، قررت الشركة الألمانية أن تجري تغييرات جذرية على هذا العنصر الكلاسيكي، مما تسبب بجدل واسع بين جمهورها وعشاق السيارات حول العالم.

تضخيم الشبكة في BMW: جرأة أم مبالغة؟

التغيير الأبرز الذي أثار موجة من الانتقادات هو التضخيم المبالغ فيه لحجم الشبك الأمامي في بعض الطرازات الجديدة مثل BMW الفئة الرابعة (G22) وBMW XM.

بالنسبة للبعض، جاء هذا التضخيم كخروج عن الرصانة الألمانية المعهودة، واعتبروه محاولة غير موفقة لجذب الانتباه، وصفها البعض بـ "تصميم مبالغ فيه ومزعج بصريًا".

مع كل إطلاق لطراز جديد يحمل الشبك الكبير، تنهال التعليقات الساخرة على الإنترنت، خاصة في المنتديات والمواقع المتخصصة مثل Reddit وCarThrottle.

عبر الكثير من عشاق BMW عن خيبة أملهم، معتبرين أن الشركة لم تعد تستمع لمجتمعها، وأن التصميم الجديد يبتعد عن روح BMW الأصيلة.

من جهتها، دافعت BMW عن فلسفة التصميم الجديدة، مشيرة إلى أن الأسواق الآسيوية، وخاصة الصين، تفضل التصاميم الجريئة والمبالغ فيها، وأن التصميم الحالي جاء استجابة لذوق عالمي أكثر تنوعًا.

كما أكدت الشركة أن الهوية لا تقتصر فقط على الشبك، بل على الأداء، والتكنولوجيا، والتفاصيل الأخرى التي تحافظ على روح BMW.

من المؤكد أن الذوق في التصميم مسألة شخصية، وقد يروق لبعض المستخدمين ما يرفضه آخرون بشدة.

ومع ذلك، فإن استمرار الجدل حول الشبك الأمامي في BMW يؤكد أن هوية العلامات التجارية يجب أن تُدار بحذر، خاصة عندما تكون جزءًا من إرث بصري متجذر منذ عقود.