لعشاق رام.. عودة السيارة الأسطورية متوسطة الحجم في هذا الموعد

في خطوة تعكس التزامها بإعادة رسم خارطة المنافسة في سوق الشاحنات، أعلنت "رام" عن تحركات استراتيجية كبيرة تشمل إعادة محرك Hemi V8 إلى تشكيلة مجموعة نقل الحركة الخاصة بها، وإطلاق شاحنة متوسطة الحجم بحلول عام 2027.

تأتي هذه الخطوات ضمن خطة شركة ستيلانتس لتعزيز حضورها في سوق الشاحنات الأمريكي شديد التنافسية.

عودة شاحنة “هيمي V8”

قامت "رام" مؤخرًا بتصحيح ما وصفه البعض بـ"الخطأ الفادح" عبر إعادة محرك Hemi V8 إلى طرازاتها. تعتقد Stellantis أن هذه الخطوة ستسهم بشكل ملحوظ في زيادة مبيعات رام 1500 بالحجم الكامل، خصوصًا مع الطلب المستمر على المحركات القوية التقليدية في سوق الشاحنات الأمريكي.

شاحنة متوسطة الحجم من رام لأول مرة منذ 2011

في تطور آخر بارز، أعلن “أنطونيو فيلوسا” الرئيس التنفيذي لشركة Stellantis في أمريكا الشمالية، خلال مؤتمر “كبلر شيفرو” في باريس، عن خطط لإطلاق شاحنة رام متوسطة الحجم في عام 2027.

وهذه الشاحنة ستكون أول طراز متوسط الحجم تطرحه ستيلانتس في السوق الأمريكي منذ إيقاف إنتاج دودج داكوتا في عام 2011، ما يعني عودة طال انتظارها لعشاق هذا القطاع.

سيمنح الطراز الجديد من رام خيارًا جديدًا للمشترين الباحثين عن شاحنة قوية ولكن بسعر معقول، خصوصًا بعد خروج طراز 1500 Classic من السوق العام الماضي.

ويتوقع أن تستهدف هذه الشاحنة منافسة مباشرة مع طرازات رائجة مثل فورد رينجر، شيفروليه كولورادو، وتويوتا تاكوما.

كشف فيلوسا أنه اطلع مؤخرًا على نموذج الطين الفعلي للشاحنة الجديدة في مركز التصميم في ديترويت، واصفًا إياها بأنها "جميلة فقط"، ما يرفع سقف التوقعات حول جمالية التصميم والمستوى النهائي للإنتاج.

خلافًا لبعض الشاحنات التي تعتمد على بنية أحادية الجسم (Unibody) مثل هوندا ريدجلاين، أكدت المصادر أن شاحنة رام الجديدة ستأتي ببنية جسم على إطار Body-on-Frame، وهي البنية التي يفضلها المشترون الباحثون عن قدرات سحب وتحمل حقيقية.

هذا يعني أن الشاحنة الجديدة ستأخذ نفس المسار الذي اختارته طرازات مثل تويوتا تاكوما وفورد رينجر، بدلًا من الحلول التي توفر قيادة ناعمة على حساب القوة.

رغم أن الشاحنة لم يكشف عن اسمها بعد، فإنها – وفقًا لمصادر Mopar Insiders – ستبنى على نسخة معدلة من منصة جيب رانجلر، وليست مبنية على نفس المنصة المستخدمة في شاحنة داكوتا الجديدة التي تباع حاليًا في أمريكا الجنوبية.

مع هذه الخطوات المدروسة، يبدو أن رام تستعد لدخول عام 2027 بقوة، واضعة نصب عينيها استعادة مكانتها في شريحة الشاحنات المتوسطة، وتعزيز جاذبية عروضها عبر إعادة المحرك الأسطوري Hemi V8.