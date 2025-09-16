سيتروين سى 4 جراند بيكاسو عائلية سعرها 600 ألف جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سيتروين سى 4 جراند بيكاسو موديل 2016

وجاءه تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سيتروين سى 4 جراند بيكاسو موديل 2016، وتنتمي سى 4 جراند بيكاسو لفئة السيارات العائلية .

مواصفات سيتروين سى 4 جراند بيكاسو موديل 2016 الخارجية

سيتروين سى 4 جراند بيكاسو موديل 2016

تمتلك سيارة سيتروين سى 4 جراند بيكاسو موديل 2016 من الخارج تصميم أنيق بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة سيتروين، وتم تثبيت شعار شركة سيتروين علي حقيبة السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية .

محرك سيتروين سى 4 جراند بيكاسو موديل 2016

سيتروين سى 4 جراند بيكاسو موديل 2016

تنقل قوة سيارة سيتروين سى 4 جراند بيكاسو موديل 2016 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 180 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سيتروين سى 4 جراند بيكاسو موديل 2016 الداخلية

سيتروين سى 4 جراند بيكاسو موديل 2016

زودت مقصورة سيارة سيتروين سى 4 جراند بيكاسو موديل 2016 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر سيتروين سى 4 جراند بيكاسو موديل 2016

سيتروين سى 4 جراند بيكاسو موديل 2016

تتوافر سيارة سيتروين سى 4 جراند بيكاسو موديل 2016 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .