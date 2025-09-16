قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البكالوريا والإيجار القديم وأسعار البنزين.. رئيس الوزراء يجيب على تساؤلات رؤساء تحرير الصحف والمواقع
الإدارة الذكية والتحول الرقمي.. وزير الري يستعرض 10 محاور رئيسية لإدارة المياه
التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ومارسيليا
كيفية الحصول على فيزا أمريكا 5 سنوات من مصر وتكلفتها
وزير الري: 81.2 مليار متر مكعب احتياجات مصر المائية سنويا
فقد الاتصال بالواقع وكاذب.. المعارضة الإسرائيلية تشن هجوما لاذعا على نتنياهو
فيفا حسمت الأمر.. هل تقام مباراة مصر وجيبوتي في القاهرة؟
مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تصعد لعرقلة مؤتمر حل الدولتين
ضبط أدوية مهربة داخل منشأة غير مرخصة ومنتحل صفة طبيب بشبين الكوم
حتى باب المزاح.. أمين الإفتاء: تزييف الصور بالذكاء الاصطناعي لا يجوز شرعا
الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A
رئيس الوزراء: تدريس الذكاء الإصطناعي في المدارس بالمرحلة الثانوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سيتروين سى 4 جراند بيكاسو عائلية سعرها 600 ألف جنيه

سيتروين سى 4 جراند بيكاسو موديل 2016
سيتروين سى 4 جراند بيكاسو موديل 2016

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سيتروين سى 4 جراند بيكاسو موديل 2016 

وجاءه تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سيتروين سى 4 جراند بيكاسو موديل 2016، وتنتمي سى 4 جراند بيكاسو لفئة السيارات العائلية .

مواصفات سيتروين سى 4 جراند بيكاسو موديل 2016 الخارجية

سيتروين سى 4 جراند بيكاسو موديل 2016 

تمتلك سيارة سيتروين سى 4 جراند بيكاسو موديل 2016 من الخارج تصميم أنيق بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة سيتروين، وتم تثبيت شعار شركة سيتروين علي حقيبة السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية .

محرك سيتروين سى 4 جراند بيكاسو موديل 2016

سيتروين سى 4 جراند بيكاسو موديل 2016 

تنقل قوة سيارة سيتروين سى 4 جراند بيكاسو موديل 2016 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 180 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سيتروين سى 4 جراند بيكاسو موديل 2016 الداخلية

سيتروين سى 4 جراند بيكاسو موديل 2016 

زودت مقصورة سيارة سيتروين سى 4 جراند بيكاسو موديل 2016 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر سيتروين سى 4 جراند بيكاسو موديل 2016

سيتروين سى 4 جراند بيكاسو موديل 2016 

تتوافر سيارة سيتروين سى 4 جراند بيكاسو موديل 2016 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري سى 4 جراند بيكاسو سيتروين سى 4 جراند سى 4 جراند بيكاسو موديل 2016 جراند بيكاسو موديل 2016

