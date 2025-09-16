سيات أتيكا 2025 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل

تعتبر السيارة سيات أتيكا واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي انطلقت في مصر، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV متعددة الاستخدام، وقدمت السيارة بموديلات مختلفة وصولاً إلى موديل 2025.

وظهر هذا الموديل بحالة كسر الزيرو في السوق المصري للسيارات المستعملة، بسعر يبلغ مليون 690 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل سواء من الداخل والخارج.

سيات أتيكا

ونعطي النصيحة دومًا لمن هو مقبل على فرصة شراء سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية مقارنة الأسعار وفقًا للحالة والموديل والفئة، بالإضافة إلى أهمية الكشف الفني الشامل للسيارة.

مواصفات السيارة سيات أتيكا 2025

تعتمد سيات أتيكا 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار.

سيات أتيكا

تسارع السيارة واستهلاك الوقود

تستغرق السيارة سيات أتيكا 2025 مدة زمنية قدرها 8.6 ثانية وصولًا من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر وسرعة قصوى تصل إلى 198 كم/س، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بحوالي 5.5 لترًا عند قطع مسافة قدرها 100 كم.

سيات أتيكا

تصميم السيارة سيات أتيكا 2025

تأتي السيارة سيات أتيكا 2025 بتصميم رياضي مزود بفتحة سقف، مرايات جانبية كهربائية جنوط رياضية، حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا لسهولة الاصطفاف، مصابيح تتسم بالشراسة واخرى نهارية، مع أبعاد خارجية بلغت 4363 مم للطول الكلي، و1841 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1601 مم.