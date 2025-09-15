قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو الغيط: تبريرات إسرائيل للعدوان على قطر سقوط أخلاقي
القمة العربية في الدوحة.. لحظة فارقة في مواجهة العدوان الإسرائيلي
التعاون الإسلامي: نجدد إدانتنا الشديدة للاعتداء السافر على قطر
تميم بن حمد: إسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش
الرئيس السيسي يشارك القادة المشاركين في القمة العربية صورة تذكارية
بعد الهجوم عليه.. أستون فيلا يدعم تريزيجيه
أمير قطر: العدوان الإسرائيلي استهدف جهودنا للوساطة بشأن الحرب في غزة
عودة عجلات الإنتاج بشركة نسيج بالإسكندرية بعد أزمة وفاة رضيع إحدى العاملات
أمير قطر: إذا كانت إسرائيل تريد أن تغتال قادة حماس فلماذا تتفاوض معهم
التغذية والحركة .. وصفة ذهبية لحياة أطول وأكثر صحة في الشيخوخة
بث مباشر.. انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة الرئيس السيسي
أحمد موسى يكشف تفاصيل البيان الأولي لـ القمة العربية الإسلامية بالدوحة
أسعار إم جي إتش إس 2026 في السعودية

إم جي إتش إس موديل 2026
إم جي إتش إس موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة إم جي عن طرازها الجديد إم جي إتش إس موديل 2026، وتنتمي إتش إس لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتجمع بين الراحة والتقنيات الجديدة والكفاءة الاقتصادية العملية .

إم جي إتش إس موديل 2026

محرك إم جي إتش إس موديل 2026

إم جي إتش إس موديل 2026

تستمد سيارة إم جي إتش إس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، متصل بمحرك كهربائي وبطارية صغيرة سعة 1.8 كيلووات/ساعة، وتنتج قوة 224 حصان، وعزم دوران 340 نيوتن/متر، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة 7.9 ثانية، وتحتاج إلي  5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة100 كم/ساعة .

مواصفات إم جي إتش إس موديل 2026

زودت سيارة إم جي إتش إس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي عريض، وبها مصابيح حادة تعزز من الطابع العصري، وبها خطوط جانبية متوازنة بلمسة من الفخامة العملية ، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وشاشة ترفيه مركزية بنفس المقاس، وتدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وبها مقاعد بخامات عالية الجودة توفر راحة طويلة الأمد، وبها الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ومراقبة المسار، والتنبيهات الذكية .

إم جي إتش إس موديل 2026

سعر إم جي إتش إس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة إم جي إتش إس موديل 2026 تباع بسعر 105 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة إم جي إتش إس موديل 2026 تباع بسعر 129 ألف ريال سعودي .

إم جي إتش إس موديل 2026

والجدير بالذكر ان النسخة العاملة بالبنزين أثبتت نجاحها في السوق البريطانية، ونالت إشادات واسعة بفضل قيادتها الهادئة ومساحتها الرحبة، مع قيمة مضافة تتفوق على العديد من المنافسين الأغلى ثمنًا .

إم جي إتش إس موديل 2026

وأكدت إم جي أنها لا تكتفي بتقديم سيارة عائلية تقليدية، بل تطرح خيار متكامل يجمع بين الكفاءة الاقتصادية، والتصميم العصري، والتكنولوجيا المتطورة، والقيمة التنافسية، وذلك ما جعل إم جي إتش إس 2026 الجديدة تلبي متطلبات العائلات العصرية وتضع معيار جديد لما يجب أن تكون عليه السيارات الكروس أوفر في المستقبل .

