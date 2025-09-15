أسعار إم جي إتش إس 2026 في السعودية

كشفت شركة إم جي عن طرازها الجديد إم جي إتش إس موديل 2026، وتنتمي إتش إس لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتجمع بين الراحة والتقنيات الجديدة والكفاءة الاقتصادية العملية .

محرك إم جي إتش إس موديل 2026

تستمد سيارة إم جي إتش إس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، متصل بمحرك كهربائي وبطارية صغيرة سعة 1.8 كيلووات/ساعة، وتنتج قوة 224 حصان، وعزم دوران 340 نيوتن/متر، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة 7.9 ثانية، وتحتاج إلي 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة100 كم/ساعة .

مواصفات إم جي إتش إس موديل 2026

زودت سيارة إم جي إتش إس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي عريض، وبها مصابيح حادة تعزز من الطابع العصري، وبها خطوط جانبية متوازنة بلمسة من الفخامة العملية ، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وشاشة ترفيه مركزية بنفس المقاس، وتدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وبها مقاعد بخامات عالية الجودة توفر راحة طويلة الأمد، وبها الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ومراقبة المسار، والتنبيهات الذكية .

سعر إم جي إتش إس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة إم جي إتش إس موديل 2026 تباع بسعر 105 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة إم جي إتش إس موديل 2026 تباع بسعر 129 ألف ريال سعودي .

والجدير بالذكر ان النسخة العاملة بالبنزين أثبتت نجاحها في السوق البريطانية، ونالت إشادات واسعة بفضل قيادتها الهادئة ومساحتها الرحبة، مع قيمة مضافة تتفوق على العديد من المنافسين الأغلى ثمنًا .

وأكدت إم جي أنها لا تكتفي بتقديم سيارة عائلية تقليدية، بل تطرح خيار متكامل يجمع بين الكفاءة الاقتصادية، والتصميم العصري، والتكنولوجيا المتطورة، والقيمة التنافسية، وذلك ما جعل إم جي إتش إس 2026 الجديدة تلبي متطلبات العائلات العصرية وتضع معيار جديد لما يجب أن تكون عليه السيارات الكروس أوفر في المستقبل .