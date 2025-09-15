سلك صغير يجبر كيا على تفكيك سيارتها الجديدة "تيلورايد"

عثرت ميكانيكية تعمل في شركة كيا عمرها 20 عامًا خلال عملها في المرآب على خلل غير متوقع في سيارة كيا تيلورايد جديدة تمامًا بعد قطعها 10 أميال فقط.

السيارة كانت جاهزة للتسليم، لكن خلال الفحص رصدت “إميلي” مشكلة في إشارة الانعطاف اليسرى التي كانت تومض بسرعة غير طبيعية، فيما لم تعمل المصابيح الخلفية ولوحة الترخيص.

سبب العطل في سيارة كيا تيلورايد

بعد فحص كهربائي دقيق، اكتشفت إميلي أن أحد الأسلاك يُظهر مقاومة غير طبيعية بلغت 0.1 أوم بدلًا من القيمة الصحيحة.

هذا السلك كان موصولًا مباشرة بوحدة التحكم المركزية ICCU من المصباح الخلفي الأيسر.

وبعد يوم واحد، ظهرت سيارة كيا تيلورايد ثانية بنفس الأعراض، مما دفعها إلى تفكيك جزء من المقصورة الداخلية.

النتيجة كانت واضحة: جزء من الأسلاك كان محشورًا خلف غطاء السماعة الخلفية اليسرى، ما تسبب في تلف العازل وملامسة سلك التأريض لأسلاك الطاقة، الأمر الذي أدى إلى الأعطال الكهربائية.

الحل المؤقت كان بسيطًا، حيث عاد النظام للعمل بمجرد تحرير الأسلاك.

لكن كيا قررت استبدال حزمة الأرضية الكهربائية بالكامل بدلًا من إصلاحها السريع لضمان الجودة على المدى الطويل.

استغرق هذا الإجراء من إميلي نحو 12 ساعة عمل، شملت إزالة المقاعد والسجاد والزخارف وأجزاء كبيرة من المقصورة الداخلية.

تكشف القصة كيف يمكن لخلل صغير في الأسلاك أن يتحول إلى مشكلة كبيرة، لكنها أيضًا تعكس التزام كيا بمعالجة الأخطاء من جذورها، حتى لو تطلب الأمر استبدالًا شاملاً بدلًا من إصلاح جزئي.