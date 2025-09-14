تختار إيه .. كاي ي اكس 3 برو أم شيرى تيجو 4 برو 2026؟

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الإصدارات ؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كاي ي اكس 3 برو إم شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان بـ كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

زودت سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها وسائد هوائية جانبية، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للسائق، ونظام الثبات الإلكتروني، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للركاب، وبها حساسات اماميه .

محرك كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

تستمد سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 156 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس مكونة من 9 سرعات .

سعر كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع بسعر 915 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع بسعر 948 ألف جنيه .

وسائل الأمان شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

تحتوي سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها حساسات خلفيه .

محرك شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

تنتج سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 قوة 145 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 210 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع بسعر 875 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع بسعر 915 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع بسعر 980 ألف جنيه .