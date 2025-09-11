سيارات جديدة عائلية 2026 في السوق المصري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ساوايست اس 06 ، وبيجو 3008، وشيرى تيجو 9، وجيتور تى 2 ، وجينيسيس‎ GV70.

ساوايست اس 06 موديل 2026

تستمد سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 57 لتر وتنتج قوة 197 حصان، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر .

ساوايست اس 06 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تبع بسعر مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تبع بسعر مليون و 249 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تبع بسعر مليون و 384 ألف جنيه .

بيجو 3008 موديل 2026

تنقل قوة سيارة بيجو 3008 موديل 2026 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصان، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر .

بيجو 3008 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بيجو 3008 موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 3008 موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 459 ألف جنيه .

شيرى تيجو 9 موديل 2026

قوة سيارة شيرى تيجو 9 موديل 2026 تصل إلي 210 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 70 لتر، وبها بطارية سعة 19.43 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 440 نيوتن/متر .

شيرى تيجو 9 موديل 2026

تباع سيارة شيرى تيجو 9 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 999 ألف جنيه .

جيتور تى 2 موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة جيتور تى 2 موديل 2026 يصل إلي 70 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 184 حصان، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيتور تى 2 موديل 2026

سعر سيارة جيتور تى 2 موديل 2026 في سوق السيارات المصري يصل إلي مليون و 865 ألف جنيه .

جينيسيس‎ GV70 موديل 2026

تتسارع سيارة جينيسيس‎ GV70 موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.4 ثانية، وبها قوة 489 حصان، وبها عزم دوران 700 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جينيسيس‎ GV70 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جينيسيس‎ GV70 موديل 2026 تباع بسعر 4 مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جينيسيس‎ GV70 موديل 2026 تباع بسعر 4 مليون و 800 ألف جنيه .