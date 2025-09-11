قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم العروض المغرية.. الزمالك يتمسك بـ محمد شحاتة ويحسم قراره
رئيسة وزراء تونس: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ونثمن موقف مصر الثابت
وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع كافة الأجهزة الوطنية المعنية بملف جذب الاستثمارات الأجنبية
رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك
وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من الرئيس السيسي إلى أمير قطر
رئيس الوزراء: نمتلك الإمكانيات لمضاعفة التجارة خلال عامين مع تونس
الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر .. والزمالك يراقب الموقف
4 مواطنين فقدوا بصرهم.. إجراءات حاسمة من وزير الصحة بعد واقعة مستشفى 6 أكتوبر
نادي عربي.. سيف زاهر يكشف مفاجأة بشأن حسين الشحات نجم الأهلي
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رئيس الوزراء: الاتفاق على زيادة التبادل التجاري مع تونس إلى مليار دولار خلال عامين
مدبولي: الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل لتونس في مختلف المجالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بخطوات سهلة ..إرشادات مجربة لشراء عربية مستعملة

إرشادات لشراء عربية مستعملة
إرشادات لشراء عربية مستعملة
إبراهيم القادري

السيارات اليوم تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين لما توفره من قدر كبير من الراحة ، بالاضافة إلي انها تسهل عملية التنقل ، ومن أجل شراء سيارة مستعملة، يجب تحديد ميزانيتك واحتياجاتك، وبعدها يتم البحث عن السيارات المناسبة .

إرشادات لشراء عربية مستعملة 

يجب فحص السيارة التي تقبل علي شرائها جيدًا من الداخل والخارج، وميكانيكيًا وإلكترونيًا بمساعدة فني متخصص، وتحقق من أوراقها القانونية في المرور، وبعد الانتهاء يتم نقل ملكيتها بعد تسجيل عقد البيع في الشهر العقاري ودفع الرسوم المطلوبة.

إرشادات لشراء عربية مستعملة

إرشادات لشراء عربية مستعملة 

تحديد الميزانية

يجب تحديد الميزانية التي تناسبك مع مراعاة تكاليف النقل والرسوم، بالاضافة إلي التفكير في احتياجاتك الأساسية.

البحث عن السيارة المناسبة لك

إرشادات لشراء عربية مستعملة 

استخدم مواقع بيع وشراء السيارات المستعملة عبر الإنترنت لتحديد أنواع وموديلات السيارات المتوفرة حسب ميزانيتك المناسبة لك، ويجب زيارة المعارض المتخصصة لترى السيارات بنفسك.

الكشف الفني والميكانيكي علي السيارة

من الضروري ان يتم فحص الهيكل الخارجي، وفحص الطلاء بحثًا عن أي علامات لحوادث سابقة أو صدأ تحت الطلاء، ويجب التحقق من حالة المصابيح والمرايات، وتأكد من أن المفروشات نظيفة، وأن جميع الأزرار والمفاتيح تعمل بشكل صحيح، واختبر المحرك للتأكد من أدائه السليم، وتحقق من حالة ناقل الحركة.

إرشادات لشراء عربية مستعملة 

وافحص المكابح والإطارات والأنظمة الإلكترونية للتأكد من عملها، ويفضل الاستعانة بفني متخصص لفحص السيارة بدقة وتحديد أي مشكلات قد لا تلاحظها.

التحقق من الأوراق القانونية

تأكد من أن رخصة السيارة باسم البائع وأنها سارية، وتأكد من عدم وجود أي حظر بيع على السيارة، واحصل على شهادة مخالفات للسيارة من إدارة المرور.

إرشادات لشراء عربية مستعملة 

الإجراءات القانونية ونقل الملكية

يجب الذهاب إلي إدارة المرور المختصة لتقديم طلب نقل الملكية، مع تسجيل عقد بيع السيارة في الشهر العقاري، واستكمال الإجراءات ودفع الرسوم المقررة لإصدار الرخصة باسمك. 

السيارات المناسبة تسجيل عقد البيع إرشادات لشراء عربية مستعملة الأوراق القانونية الإجراءات القانونية نقل الملكية شراء السيارات المستعملة فحص الهيكل الخارجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

ترشيحاتنا

وزير التموين والتجارة

بروتوكول تعاون بين التموين والتجارة الداخلية والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية بالوزارة

الهيئة القومية

"سلامة الغذاء" و"الموانئ البرية والجافة" يتفقان على تعزيز التعاون لتيسير حركة تجارة الأغذية

وزير المالية شريف الكيلاني

المالية تبحث مع سفير سنغافورة سبل تعزيز التعاون ودعم استثمارات مجتمع الأعمال السنغافوري في مصر

بالصور

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد