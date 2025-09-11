بخطوات سهلة ..إرشادات مجربة لشراء عربية مستعملة

السيارات اليوم تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين لما توفره من قدر كبير من الراحة ، بالاضافة إلي انها تسهل عملية التنقل ، ومن أجل شراء سيارة مستعملة، يجب تحديد ميزانيتك واحتياجاتك، وبعدها يتم البحث عن السيارات المناسبة .

إرشادات لشراء عربية مستعملة

يجب فحص السيارة التي تقبل علي شرائها جيدًا من الداخل والخارج، وميكانيكيًا وإلكترونيًا بمساعدة فني متخصص، وتحقق من أوراقها القانونية في المرور، وبعد الانتهاء يتم نقل ملكيتها بعد تسجيل عقد البيع في الشهر العقاري ودفع الرسوم المطلوبة.

تحديد الميزانية

يجب تحديد الميزانية التي تناسبك مع مراعاة تكاليف النقل والرسوم، بالاضافة إلي التفكير في احتياجاتك الأساسية.

البحث عن السيارة المناسبة لك

استخدم مواقع بيع وشراء السيارات المستعملة عبر الإنترنت لتحديد أنواع وموديلات السيارات المتوفرة حسب ميزانيتك المناسبة لك، ويجب زيارة المعارض المتخصصة لترى السيارات بنفسك.

الكشف الفني والميكانيكي علي السيارة

من الضروري ان يتم فحص الهيكل الخارجي، وفحص الطلاء بحثًا عن أي علامات لحوادث سابقة أو صدأ تحت الطلاء، ويجب التحقق من حالة المصابيح والمرايات، وتأكد من أن المفروشات نظيفة، وأن جميع الأزرار والمفاتيح تعمل بشكل صحيح، واختبر المحرك للتأكد من أدائه السليم، وتحقق من حالة ناقل الحركة.

وافحص المكابح والإطارات والأنظمة الإلكترونية للتأكد من عملها، ويفضل الاستعانة بفني متخصص لفحص السيارة بدقة وتحديد أي مشكلات قد لا تلاحظها.

التحقق من الأوراق القانونية

تأكد من أن رخصة السيارة باسم البائع وأنها سارية، وتأكد من عدم وجود أي حظر بيع على السيارة، واحصل على شهادة مخالفات للسيارة من إدارة المرور.

الإجراءات القانونية ونقل الملكية

يجب الذهاب إلي إدارة المرور المختصة لتقديم طلب نقل الملكية، مع تسجيل عقد بيع السيارة في الشهر العقاري، واستكمال الإجراءات ودفع الرسوم المقررة لإصدار الرخصة باسمك.