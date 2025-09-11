استدعاء عالمي ضخم لـ 2 مليون سيارة فورد لهذا السبب ؟

أعلنت شركة فورد عن أطلاق استدعاء لعددي من طرازاتها وصل إلي 1.9 مليون سيارة، ويعتبر ذلك الاستدعاء الأكبر في تاريخ فورد، ويشمل الاستدعاء سيارات فورد التي تم إنتاجها من عام 2015 حتي عام 2019 .

استدعاء عالمي ضخم لـ 2 مليون سيارة فورد

سبب استدعاء سيارات فورد

جاء استدعاء عدد سيارات فورد الذى وصل إلي 1.9 مليون سيارة بسبب اكتشاف خلل في الكاميرات الخلفية قد يجعل الصورة تظهر مقلوبة أو مشوهة أو تختفي بالكامل.

متي تم أكتشاف الخلل

في عام 2020 اضطرت فورد إلى استدعاء 620.246 سيارة بسبب مشاكل في الكاميرات، وهذا التحرك أثار شكوك الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة (NHTSA)، ما دفعها إلى فتح تحقيق رسمي في أغسطس 2021 لمعرفة ما إذا كانت الشركة تتعامل مع الخطر بالسرعة المطلوبة إم لا .

التصعيد المستمر للشكاوي من فورد

مع تزايد الشكاوى توسعت الاستدعاءات في عام 2022، ثم في مارس من عام 2024 ، وبعدها تم أضافت حوالي 24 ألف سيارة جديدة إلى القائمة. وفي أبريل 2025، استدعت الشركة 160 ألف سيارة من موديل 2015 لذات المشكلة، وفي نوفمبر من عام 2024 وافقت فورد على دفع غرامة قدرها 165 مليون دولار، بعدما أكدت التحقيقات إلى أنها لم تتحرك بالسرعة الكافية لمعالجة الأعطال في الوقت المناسب.

ومن جديد أعلنت فورد في مايو من عام 2025 عن استدعاء جديد يشمل أكثر من 1.07 مليون سيارة في الولايات المتحدة من طرازات 2021 حتى 2025 بسبب عطل برمجي يجعل الصورة في الكاميرا الخلفية تتأخر أو تتجمد أو تختفي كلياً.

الطرازات المشمولة في الاستدعاء في عام 2025

الاستدعاء الأخير هو الأوسع حتى الآن، ويغطي طرازات عديدة من بينها: موستانج، وإكسبيديشن، وإيدج، ورينجر، وسيارات فورد F-250 وF-350 وF-450 وF-550، و ترانزيت، وترانزيت كونكت، وإيكونولاين .

الأرقام تكشف حجم المشكلة التي تأثر علي 1.45 مليون سيارة في الولايات المتحدة، و 122 ألف في كندا، ونحو 300 ألف سيارة في أسواق أخرى.

فورد أكدت أنها تلقت حتى الآن أكثر من 44 ألف مطالبة ضمان مرتبطة بهذه الأعطال، بالإضافة إلى 18 حادث لم تسفر عن أي إصابات، وسيقوم الوكلاء بفحص الكاميرات واستبدالها مجاناً، فيما سيبدأ إرسال إشعارات رسمية للمالكين اعتباراً من 22 سبتمبر 2025.