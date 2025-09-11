ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك سعرها 350 ألف جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، ميتسوبيشي لانسر موديل 1999، وتنتمي لانسر لفئة السيارات السيدان .

مواصفات ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 الخارجية

تمتلك سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة ميتسوبيشي، وتم تثبيت شعار شركة ميتسوبيشي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مساحات زجاج، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك ميتسوبيشي لانسر موديل 1999

تنقل قوة سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 2000 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 188 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 الداخلية

تمتلك سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 العديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب ، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية.

سعر ميتسوبيشي لانسر موديل 1999

يصل سعر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .