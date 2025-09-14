قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس السيادة السوداني: اعتداءات ميليشيا الدعم السريع تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
ناجي الشهابي يكشف آخر الاستعدادات لتشكيل قائمة الائتلاف الوطني لخوض انتخابات النواب |فيديو وصور
البدء في إجراءات الإسناد بالأمر المباشر لبناء مدينة الصحفيين
الرئيس الفلسطيني: الهجمات الإسرائيلية «مؤشر خطير» لضرب الأمن وزعزعة استقرار المنطقة
الدوحة تستضيف اجتماعات تحضيرية حاسمة وسط دعوات لتشكيل موقف عربي - إسلامي موحد ضد التصعيد الإسرائيلي|فيديو
رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
تبدأ من 750 جنيها.. أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي بالجامعة الأمريكية
2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز
ورم حميد وراحة 8 أشهر.. أحمد شوبير يكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب
شوبير: عبد القادر لم يغضب من استبعاده.. ومتحمس للعودة أمام سيراميكا
المستشار محمد شوقي: النيابة تضع الملفات الاقتصادية على رأس أولوياتها لصون المال العام
بسبب التنمر.. إطلاق نار في إحدى المدارس بالأرجنتين.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تعرف على مارسيلو جانديني مصمم لامبورجيني مويرا ؟

مارسيلو جانديني مصمم لامبورجيني مويرا
مارسيلو جانديني مصمم لامبورجيني مويرا
إبراهيم القادري

مارسيلو جانديني هو مهندس ومصمم سيارات إيطالي، واشتهر بتصميم أيقونات السيارات الخارقة من ضمنها، لامبورجيني ميورا وكونتاش، ولامبورجيني ديابلو، وألفا روميو كارابو، ولانسيا ستراتوس زيرو، وفيراري جي تي 4، وفيات إكس 1/9، وولد في 26 أغسطس من عام 1938 في تورينو .

مارسيلو جانديني مصمم لامبورجيني مويرا 

ويعد جانديني أحد أبرز مصممي السيارات في القرن العشرين، وتميزت أعماله بالابتكار والرؤية المستقبلية، مما ترك بصمة لا تمحى في عالم السيارات الفاخرة والرياضية.

أعمال مارسيلو جانديني في عالم السيارات

يعتبر تصميم سيارتي لامبورجيني ميورا وكونتاش من أعظم إنجازات مارسيلو جانديني ، وذلك لان تصميم تلك السيارات رسخ مكانة لامبورجيني في عالم السيارات الفائقة وقادتها في اتجاهات تصميمات عالمية.

مارسيلو جانديني مصمم لامبورجيني مويرا 

وامتدت موهبة مارسيلو جانديني لتشمل علامات تجارية شهيرة منها، ألفا روميو، ولانسيا، ومازيراتي، ورينو، وجاكوار،وسيتروين، وفيات، وشارك في تصميم سيارات أيقونية منها ألفا روميو مونتريال، ولانسيا ستراتوس، وفيات إكس 1/9.

تطوير التصميم الداخلي للسيارات

عمل مارسيلو جانديني على استكشاف تطور التصميم الداخلي للسيارات، كما في سلسلة المحاضرات "التصميمات الداخلية المتحركة مع مارسيلو جانديني"، مما يدل على اهتمامه الشامل بتصميم السيارة .

مارسيلو جانديني مصمم لامبورجيني مويرا 

وجدير بالذكر انه حتي بعد وفاه مارسيلو جانديني لا يزال إرثه يحتفل به في عالم تصميم السيارات، ويستمر إلهام طلاب التصميم بأعماله المبتكرة.

مارسيلو جانديني مصمم لامبورجيني مويرا 

بالاضافة إلي ان جانديني هو عبقري تصميم السيارات الإيطالي الذي شكل ملامح السيارات الخارقة والفاخرة في القرن العشرين، وتارك وراءه مجموعة من الأعمال الخالدة التي لا تزال تذكر وتحتفل بها حتى اليوم.

مارسيلو جانديني مصمم لامبورجيني مويرا 

ويعتبر المصمم مارسيلو جانديني صاحب رؤية ثاقبة في تصميم السيارات من حيث الشكل والوظيفة، وقد أعاد نهجه التصميمي الجارف تعريف العلاقة بين الإنسان والآلة، وبث تأثيره عبر أجيال من المصممين.

مارسيلو جانديني مصمم سيارات إيطالي لامبورجيني ميورا وكونتاش الرؤية المستقبلية لانسيا ستراتوس ألفا روميو مونتريال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

الأجهزة الأمنية

الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة بشأن سرقة جزء من سور كوبرى في إمبابة.. فيديو

ترشيحاتنا

جانب من المضبوطات بسوهاج

ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة السكر.. والكشف عن عجز 25 طن سكر بفرع جملة الأرياف بطهطا

رئيس جامعة بورسعيد الجامعة تسابق الزمن بجهود جميع إداراتها

رئيس جامعة بورسعيد: نسابق الزمن بجهود جميع الإدارات لتجسيد رؤيتنا المبنية على التحدي والإرادة

بدء تقييم العروض المسرحية في اولمبياد الشركات ببورسعيد في نسختها الـ 58

بدء تقييم العروض المسرحية في أولمبياد الشركات ببورسعيد في نسختها الـ 58 |صور

بالصور

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد