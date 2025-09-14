قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسعر مدهش .. اركب بي إم دبليو 316 أوتوماتيك

بي ام دبليو 316 موديل 2001
بي ام دبليو 316 موديل 2001
إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بي ام دبليو 316 موديل 2001

وتوافرت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بي ام دبليو 316 موديل 2001، وتنتمي 316 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بي ام دبليو 316 موديل 2001 الخارجية

بي ام دبليو 316 موديل 2001

تمتلك سيارة بي ام دبليو 316 موديل 2001 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بي إم دبليو، وتم تثبيت شعار شركة بي إم دبليو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك بي ام دبليو 316 موديل 2001

بي ام دبليو 316 موديل 2001

تستمد سيارة بي ام دبليو 316 موديل 2001 قوتها من محرك سعة 3000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 100 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بي ام دبليو 316 موديل 2001 الداخلية

بي ام دبليو 316 موديل 2001

زودت مقصورة سيارة بي ام دبليو 316 موديل 2001 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل اكواب، وبها زجاج كهربائي، وها فرش مقاعد من القماش، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر بي ام دبليو 316 موديل 2001

بي ام دبليو 316 موديل 2001

تباع سيارة بي ام دبليو 316 موديل 2001 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

