قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن
التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
الموساد يحذر: الهجوم على قطر قد يضر أكثر مما ينفع إسرائيل
كيفية حفظ النعم من الزوال؟.. الإفتاء: بـ عملين يُديمها الله عليك
تقدم جديد..رفع العلم الروسي فوق نوفونيكولاييفكا
فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها
صحيفة أمريكية: ترامب يرفض المخاطرة سياسيًا بسبب نتنياهو
سحب منخفضة برذاذ .. إعلان مهم من الأرصاد
مش هسيب حقي .. محمد رمضان يوجّه رسالة ساخرة لـ «كاردي بي» | صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
تحرك شاحنات القافلة 36 من المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لعشاق الهاتشباك الإيطالية.. ماذا تقدم أبارث 695 موديل 2025؟

أبارث 695 موديل 2025
أبارث 695 موديل 2025
صبري طلبه

تعد سيارات أبارث من أبرز الإصدارات الإيطالية التي قدمت في هذا المجال، وخاصة بين موديلات الهاتشباك الشهيرة، حيث تواصل من تألقها بعد تقديم النسخة 695 موديل 2025 الجديدة، والتي تأتي بناقل سرعات أوتوماتيك، وتصميم عصري، مع باقة من التجهيزات.

محرك أبارث 695 موديل 2025

تعتمد أبارث 695 موديل 2025 من الناحية الفنية على محرك 1400 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 180 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران عند 3000 دورة في الدقيقة.

أبارث 695 موديل 2025

تسارع أبارث 695 موديل 2025

تصل السرعة القصوى للسيارة أبارث 695 موديل 2025 إلى 225 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 6.9 ثانية.

أبارث 695 موديل 2025

مواصفات أبارث 695 موديل 2025

تضم السيارة أبارث 695 موديل 2025 كاميرا خلفية، وكاميرا اخرى بزاوية 360 درجة حسب الفئة، مستشعرات أمامية وخلفية لسهولة اصطفاف السيارة، مكيف هواء أوتوماتيكي، شاشة تعمل باللمس 7 بوصة، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

أبارث 695 موديل 2025

وتأتي السيارة أبارث 695 موديل 2025 بعجلة قيادة متعددة الوظائف، فتحة سقف، جنوط رياضية 17 بوصة، إضاءة بتقنية LED، سبويلر رياضي، وسائد هوائية، نظام الثبات الالكتروني، مانع الانغلاق الخاص بالفرامل، بالإضافة إلى خاصية التوزيع الالكتروني لقوى الكبح.

أبارث 695 موديل 2025

سعر السيارة أبارث 695 موديل 2025 

تقدم أبارث 695 موديل 2025 في السوق الاماراتي بسعر يبدأ من 109,900 درهم  وصولاً إلى 134,900 درهم.

أبارث أبارث 695 مواصفات  أبارث 695 سعر  أبارث 695 أسعار  أبارث 695

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

مسكنات الالم

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.. هل يكون قبل الدراسة؟

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أرشيفية

بعد عدة محاولات.. الإمارات ترفض استقبال نتنياهو ما دامت الحرب على غزة مستمرة

ترشيحاتنا

الزمالك

خالد طلعت: حدث تاريخي غير مسبوق.. الزمالك يتصدر الدوري والأهلي رقم 15

الخطيب

أحزنني وكلمته تليفوناته مقفولة.. نجم الأهلي السابق يكشف موقفه من قرار الخطيب

وائل القباني

وائل القباني: رحلت عن الزمالك بشكل غير لائق.. ولم أدخل النادي منذ الرحيل

بالصور

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد