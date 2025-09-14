لعشاق الهاتشباك الإيطالية.. ماذا تقدم أبارث 695 موديل 2025؟

تعد سيارات أبارث من أبرز الإصدارات الإيطالية التي قدمت في هذا المجال، وخاصة بين موديلات الهاتشباك الشهيرة، حيث تواصل من تألقها بعد تقديم النسخة 695 موديل 2025 الجديدة، والتي تأتي بناقل سرعات أوتوماتيك، وتصميم عصري، مع باقة من التجهيزات.

تعتمد أبارث 695 موديل 2025 من الناحية الفنية على محرك 1400 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 180 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران عند 3000 دورة في الدقيقة.

تصل السرعة القصوى للسيارة أبارث 695 موديل 2025 إلى 225 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 6.9 ثانية.

تضم السيارة أبارث 695 موديل 2025 كاميرا خلفية، وكاميرا اخرى بزاوية 360 درجة حسب الفئة، مستشعرات أمامية وخلفية لسهولة اصطفاف السيارة، مكيف هواء أوتوماتيكي، شاشة تعمل باللمس 7 بوصة، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

وتأتي السيارة أبارث 695 موديل 2025 بعجلة قيادة متعددة الوظائف، فتحة سقف، جنوط رياضية 17 بوصة، إضاءة بتقنية LED، سبويلر رياضي، وسائد هوائية، نظام الثبات الالكتروني، مانع الانغلاق الخاص بالفرامل، بالإضافة إلى خاصية التوزيع الالكتروني لقوى الكبح.

سعر السيارة أبارث 695 موديل 2025

تقدم أبارث 695 موديل 2025 في السوق الاماراتي بسعر يبدأ من 109,900 درهم وصولاً إلى 134,900 درهم.