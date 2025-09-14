قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

منها اتراج وبيكانتو .. سيارات مستعملة في سوق السيارات المصري

سيارات مستعملة في سوق السيارات المصري
سيارات مستعملة في سوق السيارات المصري
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، ميتسوبيشي اتراج، واسبيرانزا A516، وشيفروليه أوبترا، وسوزوكي فيتارا، وكيا بيكانتو .

اسبيرانزا A516 موديل 2008

تستمد سيارة اسبيرانزا A516 موديل 2008 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 237 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون الأسود .

اسبيرانزا A516 موديل 2008

تباع سيارة اسبيرانزا A516 موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيفروليه أوبترا موديل 2008

تحصل سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2008 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 270 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شيفروليه أوبترا موديل 2008

تتوافر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوزوكي جراند فيتارا موديل 2006

تنقل قوة سيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2006 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 295 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سوزوكي جراند فيتارا موديل 2006

يبلغ سعر سيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2006 في سوق السيارات المصري للمستعمل 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا بيكانتو موديل 2005

تمكنت سيارة كيا بيكانتو موديل 2005 من قطع مسافة 110 ألف/كم، وبها محرك سعة 1000 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

كيا بيكانتو موديل 2005

سعر سيارة كيا بيكانتو موديل 2005 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

ميتسوبيشي اتراج موديل 2015

تباع سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2015 باللون الأحمر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 490 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

ميتسوبيشي اتراج موديل 2015

تأتى سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

