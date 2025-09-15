تعرف على معنى علامات المرور في مصر

علامات المرور في مصر تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية من ضمنها، العلامات التحذيرية والتي تكون علي شكل مثلثات وتنبه من المخاطر، وهناك العلامات التنظيمية وتكون علي شكل دوائر وتحدد القواعد، والعلامات الإرشادية وتكون علي شكل مستطيلات تقدم المعلومات والإرشادات للمسافرين، وتساعد جميعها على تنظيم حركة المرور وتجنب الحوادث.

معني علامات المرور في مصر

- الإشارات التحذيرية

تظهر الإرشادات التحذيرية علي شكل مثلث أحمر برأس لأعلى وحدود حمراء وخلفية بيضاء ورمز باللون الأسود في المنتصف.

وتعمل تلك الإشارات التحذيرية علي تنبه السائقين إلى وجود خطر أو ظروف غير طبيعية في الطريق، ومن ضمنها المثلث الأحمر متساوي الأضلاع الذي يدل خطر عام على الطريق، ويدل علي وجود طريق ضيق ويكون دورها تحذير السائق بأن الطريق سيصبح أضيق، او تنبه بوجود مطبات علي الطريق، او تدل علي وجود طريق زلق فتحذير السائق باحتمالية انزلاق السيارة على الطريق.

- الإشارات التنظيمية

عادة ما تكون الإشارات التنظيمية علي شكل دوائر بخلفية بيضاء وحافة حمراء، أو دوائر زرقاء.

وتعلم الإشارات التنظيمية علي تحدد قواعد محددة يجب على السائقين الالتزام بها من ضمنها، وتظهر علي شكل دائرة حمراء مع خط قطري وتستخدم في علامات المنع مثل ، ممنوع الدوران أو ممنوع تجاوز السرعة، وتظهر بدائرة زرقاء تستخدم للإشارات الإجبارية مثل اتجاه إجباري، وبها علامة قف والتي تطلب من السائق التوقف تمامًا قبل التقاطع.

- الإشارات الإرشادية

تظهر الإشارات الإرشادية علي شكل مستطيلات بخلفية خضراء أو زرقاء، وتعمل علي تقدم معلومات وإرشادات للسائقين حول المسافات أو المرافق أو الاتجاهات، وتستخدم مستطيل أخضر أو أزرق بهم أسهم تشير إلى الاتجاهات أو المسافات.

بالاضافة إلي ان حرف P في الإشارات الإرشادية يدل علي وجود موقف للسيارات، وبها علامة خدمات تشير إلى أماكن وقود أو مطاعم قادمة.

- الإشارات الضوئية

تمتلك الإشارات الضوئية أنوار المرور منها الأحمر، الأصفر، الأخضر، ويعني اللون الأحمر انه يجب عليك التوقف، واللون الأصفر يدل استعداد للتوقف، أو السماح بالحركة مع توخي الحذر، واللون الأخضر يعني انه تم السماح بمرور السيارات.