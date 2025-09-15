قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عملية تفتيش تكشف زراعة مساعد وزيرة إسرائيلية للمخدرات
الرئيس السيسي وأمير قطر يشددان على أهمية تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي
بعد قليل انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة الرئيس السيسي
التعليم تنفي نقل الطلاب من مدارسهم لإلغاء نظام "الفترة المسائية"
احذر.. الكتابة على العملات الورقية يعرضك لدفع غرامة 100 ألف جنيه بالقانون
استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم .. اعرف وصل كام
تشريع أمريكي يقترح استخدام الطائرات المسيرة لوقف الاغتيالات
الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر التام لتقديم كافة أشكال الدعم لصون سيادة الدوحة
الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر عقب وصوله الدوحة للمشاركة في أعمال "القمة العربية الإسلامية"
الذهب يتألق مجددًا في السوق المصرية.. وعيار 21 يقترب من 5 آلاف جنيه
الرئيس السيسي يعزي أمير قطر في ضحايا العدوان الإسرائيلي على الدوحة
تكنولوجيا وسيارات

تعرف على معنى علامات المرور في مصر

إبراهيم القادري

علامات المرور في مصر تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية من ضمنها، العلامات التحذيرية والتي تكون علي شكل مثلثات وتنبه من المخاطر، وهناك العلامات التنظيمية وتكون علي شكل دوائر وتحدد القواعد، والعلامات الإرشادية وتكون علي شكل مستطيلات تقدم المعلومات والإرشادات للمسافرين، وتساعد جميعها على تنظيم حركة المرور وتجنب الحوادث.

معني علامات المرور في مصر 

- الإشارات التحذيرية

تظهر الإرشادات التحذيرية علي شكل مثلث أحمر برأس لأعلى وحدود حمراء وخلفية بيضاء ورمز باللون الأسود في المنتصف.

معني علامات المرور في مصر 

وتعمل تلك الإشارات التحذيرية علي تنبه السائقين إلى وجود خطر أو ظروف غير طبيعية في الطريق، ومن ضمنها المثلث الأحمر متساوي الأضلاع الذي يدل خطر عام على الطريق، ويدل علي وجود طريق ضيق ويكون دورها تحذير السائق بأن الطريق سيصبح أضيق، او تنبه بوجود مطبات علي الطريق، او تدل علي وجود طريق زلق فتحذير السائق باحتمالية انزلاق السيارة على الطريق.

- الإشارات التنظيمية

عادة ما تكون الإشارات التنظيمية علي شكل دوائر بخلفية بيضاء وحافة حمراء، أو دوائر زرقاء.

معني علامات المرور في مصر 

وتعلم الإشارات التنظيمية علي تحدد قواعد محددة يجب على السائقين الالتزام بها من ضمنها، وتظهر علي شكل دائرة حمراء مع خط قطري وتستخدم في علامات المنع مثل ، ممنوع الدوران أو ممنوع تجاوز السرعة، وتظهر بدائرة زرقاء تستخدم للإشارات الإجبارية مثل اتجاه إجباري، وبها علامة قف والتي تطلب من السائق التوقف تمامًا قبل التقاطع.

- الإشارات الإرشادية

تظهر الإشارات الإرشادية علي شكل مستطيلات بخلفية خضراء أو زرقاء، وتعمل علي تقدم معلومات وإرشادات للسائقين حول المسافات أو المرافق أو الاتجاهات، وتستخدم مستطيل أخضر أو أزرق بهم أسهم تشير إلى الاتجاهات أو المسافات.

معني علامات المرور في مصر 

بالاضافة إلي ان حرف P في الإشارات الإرشادية يدل علي وجود موقف للسيارات، وبها علامة خدمات تشير إلى أماكن وقود أو مطاعم قادمة.

- الإشارات الضوئية

معني علامات المرور في مصر 

تمتلك الإشارات الضوئية أنوار المرور منها الأحمر، الأصفر، الأخضر، ويعني اللون الأحمر انه يجب عليك التوقف، واللون الأصفر يدل استعداد للتوقف، أو السماح بالحركة مع توخي الحذر، واللون الأخضر يعني انه تم السماح بمرور السيارات. 

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

أقل من الأهلي.. ميدو يفتح النار على عماد النحاس عقب التعادل مع إنبي

السيسي وأمير قطر يشددان على الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

عماد الدين حسين: اجتماع القادة العرب والمسلمين في الدوحة رسالة تضامن قوية لكنها قد لا تكون كافية

الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر الكامل مع قطر

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

تسبب تأخر عقلي.. تحذير من مادة خطيرة باللبان

أزمة كبرى .. انفجار الوسائد الهوائية في سيارات مازدا بألمانيا عند هذه السرعة

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

أول وزيرة AI في العالم

ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

