قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خوف وقلق وغضب.. ماذا حدث في أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ ـتل زوجها وأبنائه الـ 6 في دلجا بالمنيا؟
الدولار يرتفع هامشيا مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي
الرئيس السيسي يصل مطار حمد الدولي للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة
الرئيس السيسي يصل الدوحة للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية
مرصد الأزهر: الوضع في غزة تجاوز مرحلة الكارثة الإنسانية فاليوم يجتمع العنف والمجاعة وانعدام الأمن معًا
تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس في العام الجديد.. و10 جنيهات غرامة لتغيب الطالب
العمل تحدد ضوابط وآليات اعتماد استقالة العامل طبقًا للقانون الجديد
بعد غياب أكثر من 20 عامًا.. تفاصيل فوز مصر بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025
المحافظات تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد وجولات للمحافظين للتأكد من جاهزية المدارس| تفاصيل
بإجمالي 19 مليون جنيه.. نقيب المحامين يقرر صرف منحة استثنائية لهذه الفئات
الفنان العالمي خافيير باردم يرتدي الشال الفلسطيني في حفل Emmy Awards
نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي المرحلة الثانية محافظة القاهرة |ظهرت الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أشهر 5 سيارات شبابية 2026 في مصر

أشهر 5 سيارات شبابية 2026 في مصر
أشهر 5 سيارات شبابية 2026 في مصر
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هيونداي I30، ودونج فنج بوكس، واوبل كورسا ، وام جى وان، ورينو كارديان  .

رينو كارديان موديل 2026

تستمد سيارة رينو كارديان موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وتنتج قوة 100 حصان، وبها عزم دوران 142 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو كارديان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 849 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 899 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 974 ألف جنيه .

ام جى وان موديل 2026

تنتج سيارة ام جى وان موديل 2026 قوة 181 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.8 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 285 نيوتن/متر .

ام جى وان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى وان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 299 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى وان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 320 ألف جنيه .

اوبل كورسا موديل 2026

تحصل سيارة اوبل كورسا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.7 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 207 كم/ساعة .

اوبل كورسا موديل 2026

تتوافر سيارة اوبل كورسا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 150 ألف جنيه .

هيونداي I30 موديل 2026

عزم دوران سيارة هيونداي I30 موديل 2026 يصل إلي 253 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 140 حصان .

هيونداي I30 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 349 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

دونج فنج بوكس موديل 2026

تنقل قوة سيارة دونج فنج بوكس موديل 2026 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 94 حصان، وعزم دوران 160 نيوتن/متر .

دونج فنج بوكس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج بوكس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 770 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج بوكس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 870 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري مستقبل صناعة السيارات إصدارات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2026 رينو كارديان موديل 2026 ام جى وان موديل 2026 اوبل كورسا موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

الاهلي

أتوقع إلغاء الهبوط.. لاعب الزمالك السابق يسخر من الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

ترشيحاتنا

قضاء الصلوات الفائتة

ما كيفية قضاء الصلوات الفائتة؟ .. الأزهر للفتوى يجيب

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يكلف الشيخ محمد مجدي غنيم بتسيير أعمال الإدارة العامة لمراكز التدريب

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

مرصد الأزهر: استهداف ملاعب الكريكت في باكستان يكشف إستراتيجية جديدة لداعش

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

تسبب تأخر عقلي.. تحذير من مادة خطيرة باللبان

اللبان
اللبان
اللبان

أزمة كبرى .. انفجار الوسائد الهوائية في سيارات مازدا بألمانيا عند هذه السرعة

مازدا
مازدا
مازدا

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

فيديو

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد