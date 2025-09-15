أشهر 5 سيارات شبابية 2026 في مصر

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هيونداي I30، ودونج فنج بوكس، واوبل كورسا ، وام جى وان، ورينو كارديان .

رينو كارديان موديل 2026

تستمد سيارة رينو كارديان موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وتنتج قوة 100 حصان، وبها عزم دوران 142 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو كارديان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 849 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 899 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 974 ألف جنيه .

ام جى وان موديل 2026

تنتج سيارة ام جى وان موديل 2026 قوة 181 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.8 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 285 نيوتن/متر .

ام جى وان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى وان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 299 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى وان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 320 ألف جنيه .

اوبل كورسا موديل 2026

تحصل سيارة اوبل كورسا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.7 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 207 كم/ساعة .

اوبل كورسا موديل 2026

تتوافر سيارة اوبل كورسا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 150 ألف جنيه .

هيونداي I30 موديل 2026

عزم دوران سيارة هيونداي I30 موديل 2026 يصل إلي 253 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 140 حصان .

هيونداي I30 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 349 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

دونج فنج بوكس موديل 2026

تنقل قوة سيارة دونج فنج بوكس موديل 2026 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 94 حصان، وعزم دوران 160 نيوتن/متر .

دونج فنج بوكس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج بوكس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 770 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج بوكس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 870 ألف جنيه .