تختار إيه .. رينو داستر إم اوبل جراند لاند 2026

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: رينو داستر واوبل جراند لاند موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك اوبل جراند لاند موديل 2026

اوبل جراند لاند موديل 2026

تستمد سيارة اوبل جراند لاند موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 180 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وعزم دوران 240 نيوتن/متر .

سعر اوبل جراند لاند موديل 2026

اوبل جراند لاند موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اوبل جراند لاند موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 849 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اوبل جراند لاند موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 949 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اوبل جراند لاند موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 99 ألف جنيه .

محرك رينو داستر موديل 2026

رينو داستر موديل 2026

تنقل قوة سيارة رينو داستر موديل 2026 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر .

سعر رينو داستر موديل 2026

رينو داستر موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر مليون و 240 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر مليون و 320 ألف جنيه .