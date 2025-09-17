بحالة الزيرو .. سيارات مستعملة للبيع سعرها 700 ألف جنيه

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، رينو سانديرو ستيب واى، وسيات إبيزا، وكيا سول، وفورد إيكو سيورت، وجيب شيروكي .

تستمد سيارة رينو سانديرو ستيب واى موديل 2017 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 110 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة رينو سانديرو ستيب واى موديل 2017 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 570 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

زودت سيارة فورد إيكو سبورت موديل 2019 بمحرك سعة 1000 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 135 ألف/كم، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

سعر سيارة فورد إيكو سبورت موديل 2019 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تنقل قوة سيارة جيب شيروكي موديل 2008 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 3700 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة جيب شيروكي موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تمكنت سيارة سيات إبيزا موديل 2021 من قطع مسافة 418 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة سيات إبيزا موديل 2021 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تباع سيارة كيا سول موديل 2009 داخل سوق السيارات باللون الأزرق، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 171 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة كيا سول موديل 2009 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .