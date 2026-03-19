مبابي يقود قائمة فرنسا لمواجهتي البرازيل وكولومبيا استعدادا لمونديال 2026

أعلن الجهاز الفني لمنتخب فرنسا، بقيادة المدير الفني ديديه ديشامب، قائمة “الديوك” استعدادًا لخوض معسكر شهر مارس، والذي يتخلله مواجهتان وديتان قويتان أمام البرازيل وكولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن التحضيرات لبطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبًا تم توزيعهم على 12 مجموعة، في نسخة تعد الأكبر في تاريخ البطولة.

قائمة منتخب فرنسا



وشهدت القائمة تواجد عدد من أبرز نجوم الكرة الأوروبية، على رأسهم كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، حيث ضمت 26 لاعبًا كالتالي:

حراسة المرمى: لوكاس شيفالييه، مايك مينيان، بريسي سامبا.

خط الدفاع: لوكاس ديني، مالو غوستو، لوكاس هيرنانديز، ثيو هيرنانديز، بيير كالولو، إبراهيما كوناتي، ويليام ساليبا، دايوت أوباميكانو.

خط الوسط: إدواردو كامافينغا، نغولو كانتي، مانو كونيه، أدريان رابيو، أوريلين تشواميني، وارن زائير-إيمري.

خط الهجوم: ماجنيس أكليوش، ريان شرقي، عثمان ديمبيلي، ديزيريه دوي، هوجو إكيتيكي، راندال كولو مواني، كيليان مبابي، مايكل أوليس، ماركوس تورام.



ومن المقرر أن يلتقي منتخب فرنسا مع البرازيل يوم 26 مارس في مدينة بوسطن، قبل أن يواجه كولومبيا يوم 29 من الشهر ذاته في العاصمة واشنطن، في مواجهتين قويتين يسعى خلالهما الجهاز الفني للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل الاستحقاقات الكبرى.



ويواصل المنتخب الفرنسي استعداداته المكثفة للمشاركة في كأس العالم 2026، حيث يسعى للحفاظ على مكانته بين كبار منتخبات العالم، من خلال خوض مباريات قوية تمنح اللاعبين خبرات إضافية قبل انطلاق البطولة.