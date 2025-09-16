تسلا تواجه حرب قانونية بقيمة 329 مليون جنيه بسبب السيارات ذاتية القيادة

تواجه شركة تسلا الأمريكية، أزمة قانونية جديدة بعدما قضت هيئة محلفين في فلوريدا بمسئوليتها الجزئية عن حادث مميت وقع عام 2019، في سابقة قضائية قد تؤثر على مستقبل أنظمة القيادة الذاتية.

مواصفات تسلا موديل إس 2019

يعود الحادث إلى اصطدام سيارة تسلا موديل إس 2019 بشاحنة شيفروليه تاهو متوقفة في مقاطعة ميامي ديد، ما أدى إلى وفاة نايبل بينافيدس ليون (22 عامًا) وإصابة صديقها بجروح خطيرة.

اعترف السائق جورج ماكجي أنه انشغل بهاتفه وظن أن نظام القيادة الآلية سيتولى التوقف تلقائيًا، معترفًا أيضًا بإهماله المفرط.

رغم ذلك، أدانت هيئة المحلفين تسلا بنسبة 33% من المسئولية، وألزمتها بدفع 42.5 مليون دولار تعويضات و200 مليون دولار تعويضات عقابية.

جاءت قناعة المحكمة بأن الشركة ضللت العملاء بشأن قدرات نظام القيادة الآلية، رغم تحذيراتها الرسمية للسائقين بضرورة إبقاء الأيدي على عجلة القيادة.

اعتبرت تسلا أن السبب الرئيسي هو "تهور السائق"، مؤكدة أن أي سيارة أخرى لم تكن لتتوقف في نفس الظروف.

وجادلت بأن تحميلها المسؤولية لمجرد تجاوز السائق ميزات الأمان قد يعرقل تطوير تقنيات السلامة مستقبلًا.

أثارت القضية جدلًا واسعًا حول طريقة تسويق نظام “القيادة الذاتية الكاملة”، ويرى مراقبون أن اختيار الاسم والترويج المبالغ فيه جعلا تسلا هدفًا للمساءلة، في حين أنها ما تزال تصر أن التقنية هي نظام "مساعدة للسائق" لا يغني عن التدخل البشري.

تسعى الشركة الآن لإقناع المحكمة بإعادة المحاكمة أو تخفيض التعويضات، في قضية يتوقع أن تحدد ملامح العلاقة المستقبلية بين شركات السيارات والتقنيات شبه المستقلة.