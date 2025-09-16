قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول دولة يزورها أمير قطر عقب العدوان الإسرائيلي على الدوحة
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
مأساة بالدقي.. طالب يُنهي حياته بعد خسارة أمواله في لعبة إلكترونية
الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازًا كبيرا خلال أغسطس بحل جميع الشكاوى
مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة تعزز مكانة مصر كمنصة إقليمية وعالمية للمعرفة والإبداع
وزير المالية: عرضت 3 حزم تيسيرات جديدة على رئيس الوزراء.. ونحتاج إطارًا مؤسسيًا مع القطاع العقاري
المشاط: تمويلات تنموية بـ 1.7 مليار دولار دعمت مشروعات سكاتك في برنامج "نوفي"
رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟
توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وجامعات فرنسية وإيطالية وهولندية لدعم التعليم المعماري والعمراني
فريد: إصدار سندات توريق بنحو 211 مليار جنيه منذ 2022.. وتلقينا 31 طلبًا لتأسيس صناديق عقارية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

تسلا تواجه حرب قانونية بقيمة 329 مليون جنيه بسبب السيارات ذاتية القيادة

عزة عاطف

تواجه شركة تسلا الأمريكية، أزمة قانونية جديدة بعدما قضت هيئة محلفين في فلوريدا بمسئوليتها الجزئية عن حادث مميت وقع عام 2019، في سابقة قضائية قد تؤثر على مستقبل أنظمة القيادة الذاتية.

مواصفات تسلا موديل إس 2019

يعود الحادث إلى اصطدام سيارة تسلا موديل إس 2019 بشاحنة شيفروليه تاهو متوقفة في مقاطعة ميامي ديد، ما أدى إلى وفاة نايبل بينافيدس ليون (22 عامًا) وإصابة صديقها بجروح خطيرة. 

اعترف السائق جورج ماكجي أنه انشغل بهاتفه وظن أن نظام القيادة الآلية سيتولى التوقف تلقائيًا، معترفًا أيضًا بإهماله المفرط.

رغم ذلك، أدانت هيئة المحلفين تسلا بنسبة 33% من المسئولية، وألزمتها بدفع 42.5 مليون دولار تعويضات و200 مليون دولار تعويضات عقابية. 

جاءت قناعة المحكمة بأن الشركة ضللت العملاء بشأن قدرات نظام القيادة الآلية، رغم تحذيراتها الرسمية للسائقين بضرورة إبقاء الأيدي على عجلة القيادة.

اعتبرت تسلا أن السبب الرئيسي هو "تهور السائق"، مؤكدة أن أي سيارة أخرى لم تكن لتتوقف في نفس الظروف. 

وجادلت بأن تحميلها المسؤولية لمجرد تجاوز السائق ميزات الأمان قد يعرقل تطوير تقنيات السلامة مستقبلًا.

أثارت القضية جدلًا واسعًا حول طريقة تسويق نظام “القيادة الذاتية الكاملة”، ويرى مراقبون أن اختيار الاسم والترويج المبالغ فيه جعلا تسلا هدفًا للمساءلة، في حين أنها ما تزال تصر أن التقنية هي نظام "مساعدة للسائق" لا يغني عن التدخل البشري.

تسعى الشركة الآن لإقناع المحكمة بإعادة المحاكمة أو تخفيض التعويضات، في قضية يتوقع أن تحدد ملامح العلاقة المستقبلية بين شركات السيارات والتقنيات شبه المستقلة.

