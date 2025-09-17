قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار العُملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 17-9-2025
بأقل من سعر التكلفة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
ما هي أعظم الأعمال ثوابا بعد صلاة الفجر؟.. 6 عبادات احرص على أدائها
الاحتلال يحجب الحقيقة.. إسرائيل تمنع برلمانيين بريطانيين من تفقد الكارثة الطبية بالضفة
«أبومسلم»: فيتوريا لم يُحقق أي نجاح مع المنتخب الوطني.. وترشيحه للأهلي «غير منطقي»
عقب إصابته بفيروس A .. مراد مكرم يوجّه رسالة لـ إمام عاشور
عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14
كندا تدين هجوم غزة وتصف العملية الإسرائيلية بـ«المروعة» وتطالب بوقف فوري للنار
يبتز الفتيات على فيس بوك باسم امرأة .. فما الحكم؟ عطية لاشين يحذر
شخصية لا تخاف| «ميدو»: حسام غالي قد يكون رئيس الأهلي القادم رغم محاولات «تكسير المجاديف»
إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الأقرب للنادي الأهلي
شاهد| نيسان قشقاي 2026 الجيل الرابع

نيسان قشقاي موديل 2026
نيسان قشقاي موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان قشقاي موديل 2026، وتنتمي قشقاي لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر قشقاي حاليا في جيلها الرابع، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

نيسان قشقاي موديل 2026

تعتمد قشقاي الجيل الرابع الكهربائية على منصة AmpR Medium الجديدة، التي طورتها شركة Ampere التابعة لمجموعة رينو، وهذه المنصة مخصصة للفئة C، وهي أكثر تطور من منصة CMF-EV التي بنيت عليها سيارة Renault Scenic EV.

مواصفات نيسان قشقاي موديل 2026

نيسان قشقاي موديل 2026

زودت سيارة نيسان قشقاي موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مساحة داخلية محسنة بسبعة مقاعد، وبها شاشة رقمية، وكاميرا 360، ومساعد القيادة الذكي، وبها نظام معلومات ترفيهي جديد كليًا يعتمد على نظام التشغيل Android Automotive من Google، مع دعم لأكثر من 70 تطبيق مدمج مثل Waze وSpotify، وبها شاشة تعمل باللمس مركزية مقاس 12.3 بوصة محسنة، وبها شاشة عدادات رقمية متطورة، وبها نظام تحكم صوتي ذكي عبر مساعد Google، يتيح ضبط إعدادات السيارة وتشغيل الموسيقى والملاحة بالأوامر الصوتية .

نيسان قشقاي موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة نيسان قشقاي موديل 2026 بها، اتصال لاسلكي عبر Apple CarPlay وAndroid Auto، وبها نظام عزل صوتي متقدم، وبها شبكة V-Motion، وبها مصابيح LED حادة، وبها شاشة وسطية مقاس 12.3 بوصة، وبها  6 وسائد هوائية، ونظام الكبح التلقائي، وكاميرا 360 درجة، وتنبيه النقاط العمياء .

محرك نيسان قشقاي موديل 2026

نيسان قشقاي موديل 2026

تحصل سيارة نيسان قشقاي موديل 2026 على قوتها من محرك هجين e-POWER يجمع بين محرك بنزين صغير كمولد ومحرك كهربائي للحركة، مما يمنح السيارة مدى قيادة مذهل يصل إلى 1200 كم/ساعة بخزان وقود واحد، وتنتج قوة 188 حصان، وعزم دوران 330 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.9 ثانية .

تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

تأسست نيسان عام 1933 كـ شركة جيدوشا سيزو المحدودة"في اليابان، لكن جذورها تمتد إلى عام 1911 مع تأسيس "كوايشينشا موتور" ثم اندماجها مع "جيتسويو" لتشكيل "دات جيدوشا سيزو" التي أنتجت لاحقًا سيارات باسم "داتسون".

نيسان قشقاي موديل 2026

وتم تغيير اسم الشركة إلى نيسان عام 1933، وتم بيع سياراتها بعلامة نيسان وداتسون، قبل أن تتخلى عن اسم داتسون رسميًا في عام 1984 مع التركيز على الابتكار وتوسيع انتشارها العالمي، لتصبح شركة رائدة في صناعة السيارات. 

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن منهج المستوى الرفيع المقرر بجميع المراحل الدراسية

إمام عاشور

الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رئيس الوزراء يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

اموال

2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص

بنيامين نتنياهو

نتنياهو: ترامب دعاني لزيارة البيت الأبيض بعد أسبوعين.. والعملية في قطر كانت قرارا إسرائيليا مستقلا

أرشيفية

اليونيسف: أكثر من 10 آلاف طفل في مدينة غزة يعانون من سوء التغذية الحاد

أرشيفية

استجابة لضغوط إسرائيلية .. سوريا تسحب سلاحها الثقيل من الجنوب

المرحلة المُبكرة من الصداع النصفي.. إشارات خفية تسبق الألم بأيام | تعرف عليها

أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي
أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي
أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي

3 فيتامينات خطيرة على مرضى السكري .. تجنّبها لحماية صحتك

فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها
فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها
فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها

بعد إصابة إمام عاشور بالتهاب المعدة الفيروسي.. أخطر 4 أنواع تهدّد صحتك وطرق الوقاية منها

إصابة اللاعب إمام عاشور بإلتهاب المعدة الفيروسي
إصابة اللاعب إمام عاشور بإلتهاب المعدة الفيروسي
إصابة اللاعب إمام عاشور بإلتهاب المعدة الفيروسي

اللوز.. المكسرات السحرية لصحة القلب والذاكرة والعظام | فوائد لا تعرفها

فوائد اللوز الصحية
فوائد اللوز الصحية
فوائد اللوز الصحية

نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين

من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

