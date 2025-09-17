شاهد| نيسان قشقاي 2026 الجيل الرابع

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان قشقاي موديل 2026، وتنتمي قشقاي لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر قشقاي حاليا في جيلها الرابع، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

نيسان قشقاي موديل 2026

تعتمد قشقاي الجيل الرابع الكهربائية على منصة AmpR Medium الجديدة، التي طورتها شركة Ampere التابعة لمجموعة رينو، وهذه المنصة مخصصة للفئة C، وهي أكثر تطور من منصة CMF-EV التي بنيت عليها سيارة Renault Scenic EV.

مواصفات نيسان قشقاي موديل 2026

زودت سيارة نيسان قشقاي موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مساحة داخلية محسنة بسبعة مقاعد، وبها شاشة رقمية، وكاميرا 360، ومساعد القيادة الذكي، وبها نظام معلومات ترفيهي جديد كليًا يعتمد على نظام التشغيل Android Automotive من Google، مع دعم لأكثر من 70 تطبيق مدمج مثل Waze وSpotify، وبها شاشة تعمل باللمس مركزية مقاس 12.3 بوصة محسنة، وبها شاشة عدادات رقمية متطورة، وبها نظام تحكم صوتي ذكي عبر مساعد Google، يتيح ضبط إعدادات السيارة وتشغيل الموسيقى والملاحة بالأوامر الصوتية .

بالاضافة إلي ان سيارة نيسان قشقاي موديل 2026 بها، اتصال لاسلكي عبر Apple CarPlay وAndroid Auto، وبها نظام عزل صوتي متقدم، وبها شبكة V-Motion، وبها مصابيح LED حادة، وبها شاشة وسطية مقاس 12.3 بوصة، وبها 6 وسائد هوائية، ونظام الكبح التلقائي، وكاميرا 360 درجة، وتنبيه النقاط العمياء .

محرك نيسان قشقاي موديل 2026

تحصل سيارة نيسان قشقاي موديل 2026 على قوتها من محرك هجين e-POWER يجمع بين محرك بنزين صغير كمولد ومحرك كهربائي للحركة، مما يمنح السيارة مدى قيادة مذهل يصل إلى 1200 كم/ساعة بخزان وقود واحد، وتنتج قوة 188 حصان، وعزم دوران 330 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.9 ثانية .

تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

تأسست نيسان عام 1933 كـ شركة جيدوشا سيزو المحدودة"في اليابان، لكن جذورها تمتد إلى عام 1911 مع تأسيس "كوايشينشا موتور" ثم اندماجها مع "جيتسويو" لتشكيل "دات جيدوشا سيزو" التي أنتجت لاحقًا سيارات باسم "داتسون".

وتم تغيير اسم الشركة إلى نيسان عام 1933، وتم بيع سياراتها بعلامة نيسان وداتسون، قبل أن تتخلى عن اسم داتسون رسميًا في عام 1984 مع التركيز على الابتكار وتوسيع انتشارها العالمي، لتصبح شركة رائدة في صناعة السيارات.