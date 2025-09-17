تويوتا تكشف عن سيارتها الكهربائية الفاخرة bZ7

كشفت شركة تويوتا رسميا عن سيارتها الكهربائية الجديدة bZ7 في السوق الصينية، وهي سيارة سيدان فاخرة كبيرة الحجم، تم تطويرها بالتعاون مع شركة GAC وعملاقي التكنولوجيا هواوي وشاومي، تمهيدا لإطلاقها رسميا قبل نهاية عام 2025.

وتتميز bZ7 بتصميم عصري انسيابي، مع مصابيح أمامية LED على شكل مخالب كركند متصلة بشريط إضاءة نحيف، وسقف مائل ينتهي بخلفية قصيرة أنيقة مزودة بإضاءة خلفية ممتدة، إلى جانب مقابض أبواب مخفية تعزز الطابع الديناميكي للسيارة.

من حيث الأبعاد، يبلغ طول السيارة bZ7 من تويوتا 5.13 متر، وعرضها 1.96 متر، وارتفاعها 1.5 متر، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3.02 متر، ما يضعها في منافسة مباشرة مع تسلا موديل S، وبي إم دبليو i5، وبي واي دي هان.

وفقا لبيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، تعتمد السيارة على بطارية LFP من إنتاج شركة CALB-Tech، مع محرك كهربائي واحد يولد قوة 278 حصانا، بينما لم يتم الإفصاح بعد عن مدى القيادة أو سعة البطارية بدقة.

وتأتي bZ7 مزودة بمنظومة الدفع الذكي من هواوي، إلى جانب نظام التشغيل HarmonyOS لتوفير تجربة استخدام متكاملة داخل المقصورة، مع دعم لأنظمة شاومي للتحكم بأجهزة المنزل الذكية من داخل السيارة.

تويوتا لم تكشف بعد عن الأسعار، لكنها تستعد لمنافسة قوية في السوق الصيني، وسط توقعات بطرح السيارة في أسواق دولية لاحقا.