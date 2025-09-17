تعرف على مواصفات الجيل الجديد من جيب كومباس 2026‏

أزاحت علامة جيب الستار عن الجيل الأحدث والجديد من سيارتها الكروس أوفر المدمجة كومباس في مايو الماضي، والتي حققت منذ إطلاقها في جيلها الأول عام 2006 أكثر من 2.5 مليون مبيعات حول العالم.

وأكدت جيب عن اطلاق كومباس 2026‏ التزامها بالكهرباء والاستدامة، مع الحفاظ على ‏هوية التصميم الأسطورية للعلامة، وجعل كومباس خيارا يجمع بين المغامرة ‏العملية والاستخدام الحضري العصري.‏

تم تطوير جيب كومباس 2026‏ الجديدة على منصة STLA Medium من مجموعة ستيلانتس، المصممة خصيصا لدعم الكهربة، وتتيح مدى قيادة يصل إلى 650 كم مع شحن سريع بقوة 160 كيلوواط يمكن من شحن البطارية من 20 إلى 80% خلال 30 دقيقة.

وتطرح جيب خيارات متعددة لأنظمة الدفع بالسيارة كومباس 2026‏، منها محرك هجين بقوة 145 حصان، واخر هجين قابل للشحن بقوة 195 حصان، إضافة إلى ثلاث نسخ كهربائية بالكامل تبدأ من 213 حصان وصولا إلى نسخة دفع رباعي قوية بقوة 375 حصان.

وركزت شركة جيب على تعزيز القدرات في كومباس 2026‏ على الطرق الوعرة دون المساس براحة الاستخدام اليومي، إذ تم تحسين الديناميكية الهوائية بنسبة 10%، مع ارتفاع عن الأرض يصل إلى 200 مم وزوايا اقتراب ومغادرة محسنة، كما يتوفر نظام Selec-Terrain بشكل قياسي، إلى جانب حماية محيطية بزاوية 360 درجة.

في الداخل حصلت السيارة جيب كومباس 2026‏ على مقصورة أكثر رحابة مع زيادة 55 مم لمساحة الأرجل وسعة تخزين تصل إلى 550 لترا، بجانب تحسينات تقنية مثل شاشة عدادات 10 بوصة، شاشة وسطية 16 بوصة، تحديثات عبر الهواء، ونظام قيادة ذاتية من المستوى الثاني.

تتوفر جيب كومباس 2026‏ بستة ألوان مستوحاة من الطبيعة العالمية، أبرزها الأخضر “هاواي” عند الإطلاق، أما النسخة الأولى الخاصة فتأتي بمزايا إضافية تشمل عجلات 20 إنش، مصابيح LED Matrix، ونظام حماية متكامل.