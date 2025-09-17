قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باريس سان جيرمان يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتلانتا
انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في غزة
برج جديد يتحول إلى ركام.. الاحتلال يوسع عملياته البرية في مدينة غزة
التعليم تخطط لإنشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية
ليفربول يتحدى أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
عروس الدلتا تبهر الاتحاد الأوروبي واليونيدو.. 29 قرية من الغربية تدخل خريطة العالمية بصناعاتها القروية
التعليم: استكمال اجراءات اعتماد شهادة البكالوريا من المؤسسات الدولية خلال سنتين أو ثلاثة
4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟
«تيك توك» في دائرة الخطر؟.. تصريحات حاسمة من رئيس الوزراء
جيش الاحتلال يزعم قصف مخزن أسلحة في مدينة غزة
الاحتلال يمنع الصحة العالمية من المساعدة في توصيل الوقود إلى مستشفيات غزة
3701 فُرصة عمل جديدة في 44 شركة برواتب مجزية.. تفاصيل التقديم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 25% عالميًا

الشوارع
عزة عاطف

شهدت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن نموًا عالميًا بنسبة 25% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، حيث سُجّل بيع نحو 12.5 مليون وحدة، بحسب بيانات رو موشن.

نمو متفاوت بين أسواق السيارات

وارتفعت المبيعات في أوروبا بنسبة 31%، وفي الصين بنسبة 25%، بينما قفزت في بقية أنحاء العالم بنسبة 44% لتصل إلى نحو مليون سيارة. 

أما في أمريكا الشمالية، فقد بلغ إجمالي المبيعات 1.3 مليون سيارة بزيادة متواضعة بلغت 6% فقط مقارنة بالعام الماضي.

وفي كندا، أدّى إيقاف برنامج الحوافز الفيدرالي (iZEV) مؤقتًا إلى انخفاض المبيعات بمقدار ثلث السوق منذ بداية العام. وعلى النقيض، شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا في أغسطس، مدفوعًا بقرب انتهاء الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية.

ورغم أن الصين ما تزال أكبر سوق عالمي، فقد تباطأ نموها؛ إذ ارتفعت المبيعات في أغسطس بنسبة 6% فقط مقارنة بالشهر نفسه من 2024، وهو مستوى أقل من التوقعات. 

وبالمجمل، بلغ عدد السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن المباعة في أغسطس 1.7 مليون وحدة بزيادة 15% على أساس سنوي، لكنها تبقى أضعف وتيرة نمو منذ يناير 2025.

درة
طريقة عمل بيتزا الخضار
وظائف الأحلام المزوّرة..كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟
الشوارع
