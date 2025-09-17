ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 25% عالميًا

شهدت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن نموًا عالميًا بنسبة 25% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، حيث سُجّل بيع نحو 12.5 مليون وحدة، بحسب بيانات رو موشن.

نمو متفاوت بين أسواق السيارات

وارتفعت المبيعات في أوروبا بنسبة 31%، وفي الصين بنسبة 25%، بينما قفزت في بقية أنحاء العالم بنسبة 44% لتصل إلى نحو مليون سيارة.

أما في أمريكا الشمالية، فقد بلغ إجمالي المبيعات 1.3 مليون سيارة بزيادة متواضعة بلغت 6% فقط مقارنة بالعام الماضي.

وفي كندا، أدّى إيقاف برنامج الحوافز الفيدرالي (iZEV) مؤقتًا إلى انخفاض المبيعات بمقدار ثلث السوق منذ بداية العام. وعلى النقيض، شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا في أغسطس، مدفوعًا بقرب انتهاء الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية.

ورغم أن الصين ما تزال أكبر سوق عالمي، فقد تباطأ نموها؛ إذ ارتفعت المبيعات في أغسطس بنسبة 6% فقط مقارنة بالشهر نفسه من 2024، وهو مستوى أقل من التوقعات.

وبالمجمل، بلغ عدد السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن المباعة في أغسطس 1.7 مليون وحدة بزيادة 15% على أساس سنوي، لكنها تبقى أضعف وتيرة نمو منذ يناير 2025.