اركب ميتسوبيشى لانسر موديل 2016.. بهذا السعر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصرى المحلى انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وايضا الفارهة .

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة .

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة ، والتى عرضت عدد من السيارات لفتت انظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة ميتسوبيشى لانسر موديل 2016‏ .

تتوفر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2016 بمحركات مختلفة، بما في ذلك محرك 1.6 لتر بقوة 117 حصانًا وعزم دوران 154 نيوتن متر ونظام دفع أمامي، ونماذج أخرى بمحرك 2.0 لتر بقوة 148 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

وتاتي السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2016، بسرعة القصوى تصل إلى 180 كيلومترا في الساعة، و متوسط استهلاك وقود حوالي 6 لترات / 100 كم للمحرك 1.6 لتر، في حين أن ‏المحرك 2.0 لتر قد يستهلك وقودا أكثر.‏

تشمل الميزات القياسية في ميتسوبيشي لانسر موديل 2016 ، أنظمة ABS و EBD، ومصابيح ضباب، ونوافذ كهربائية، وسنتر لوك، وراديو مع مشغل MP3 و AUX. تختلف التجهيزات الداخلية والخارجية بناء على الفئة، حيث توجد فئات أعلى مزودة بفتحة سقف، وجنوط ألومنيوم، وكاميرا خلفية، وحساسات إضاءة، ووحدات تحكم في عجلة القيادة، كما تشمل المواصفات ثباتًا جيدًا وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/س.

وياتي سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2016، داخل سوق السيارات المستعملة المصري بسعر يتراوح ما بين 450 الف جنيه الى 600 الف جنيه على حسب الحالة الفنية للسيارة .‏