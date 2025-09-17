قبل الكل.. شاهد الملامح الأولى للجيل القادم من نيسان سنترا

كشفت تسريبات من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين عن الملامح الأولية للجيل الجديد من نيسان سنترا أو "سيلفي" كما تعرف في الصين وبعض الأسواق، استعدادا لإطلاقها قريبا كأحدث أجيال السيدان المدمجة الشهيرة التي ظهرت لأول مرة عام 1982.

وظهر الجيل التاسع من نيسان سنترا بخطوط تصميم أكثر حدة وعصرية، أبرزها شريط إضاءة LED يمتد بعرض الواجهة الأمامية ويخترق المصابيح ليشكل ما يشبه الأنياب، في تلميح لتصاميم "بيجو" السابقة.

وتبدو الواجهة لـ نيسان سنترا مستوحاة من طرازي "مورانو" و"N7"، بما يتماشى مع لغة نيسان التصميمية الجديدة.

كما حصلت السيارة على أبعاد أكبر قليلا من سابقتها، حيث بلغ طولها 4,656 مم وعرضها 1,825 مم وارتفاعها 1,448 مم، مع بقاء قاعدة العجلات كما هي عند 2,712 مم، وهذه الزيادة في الحجم تعني مقصورة أكثر رحابة وراحة، رغم عدم الإفصاح رسميا عن تفاصيلها الداخلية بعد.

ميكانيكيا، ستستمر سنترا في السوق الصيني بأسم سيلفي بمحرك 1.6 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 135 حصانا و159 نيوتن متر، مع ناقل حركة CVT، أما النسخة الموجهة للأسواق الأمريكية والكندية، فمن المتوقع استمرار المحرك سعة 2.0 لتر، مع احتمالية إضافة خيارات جديدة أبرزها محرك تيربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 201 حصان، إلى جانب طرح نسخة هجينة بتقنية e-Power.

ومن المنتظر أن تلعب سنترا الجديدة دورا محوريا في استراتيجية نيسان، خاصة مع قرب توقف إنتاج طرازات مثل “فيرسا” و“ألتيما” بنهاية 2025، ما سيجعلها السيدان الوحيدة للعلامة في أسواق أمريكا الشمالية لمنافسة كورولا، سيفيك، إلنترا، كيا K4، ومازدا 3.

وتشير التقديرات إلى أن أسعار السيارة ستظل في النطاق الحالي بين 22,000 و25,000 دولار، مع ترجيحات بالكشف عنها رسميًا خلال معرض لوس أنجلوس في نوفمبر المقبل.