لأكل العيش.. دايو نوبيرا 2 موديل 2007.. اعرف سعرها ‏

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصرى المحلى انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وايضا الفارهة .

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة .

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة ، والتى عرضت عدد من السيارات لفتت انظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2007‏.

تتميز دايو نوبيرا 2 موديل 2007 بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 106 أحصنة، ويتوفر بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.





فمن حيث الأداء، فتعتبر السيارة اقتصادية في استهلاك الوقود، و محركها يوفر أداء جيدا ومناسبا لفئتها، ‏كما تتسع السيارة لخمسة ركاب وتوفر مساحة داخلية مريحة للأمتعة،‏ مما يجعلها صالحة للعمل في تطبيقات النقل الذكي في مصر.

كما تتمتع السيارة السيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2007‏، بمواصفات مثل الباور ستيرينج، سنتر لوك، زجاج كهربائي، وتكييف، بالإضافة إلى جنوط صلبة وراديو كاسيت.

اما عن سعر السيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2007‏، فياتي بمتوسط سعر من 230 الف جنيه الى 250 الف جنيه على حسب الحالة الفنية.