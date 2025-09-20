لأكل العيش.. دايو نوبيرا 2 موديل 2007.. اعرف سعرها ‏

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصرى المحلى انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وايضا الفارهة .
وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة .
وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة ، والتى عرضت عدد من السيارات لفتت انظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2007.
تتميز دايو نوبيرا 2 موديل 2007 بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 106 أحصنة، ويتوفر بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.
فمن حيث الأداء، فتعتبر السيارة اقتصادية في استهلاك الوقود، و محركها يوفر أداء جيدا ومناسبا لفئتها، كما تتسع السيارة لخمسة ركاب وتوفر مساحة داخلية مريحة للأمتعة، مما يجعلها صالحة للعمل في تطبيقات النقل الذكي في مصر.
كما تتمتع السيارة السيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2007، بمواصفات مثل الباور ستيرينج، سنتر لوك، زجاج كهربائي، وتكييف، بالإضافة إلى جنوط صلبة وراديو كاسيت.
اما عن سعر السيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2007، فياتي بمتوسط سعر من 230 الف جنيه الى 250 الف جنيه على حسب الحالة الفنية.