7 أسباب تجعل إطار سيارتك يصدر أصوات مزعجة.. تعرف عليها

تعد الأصوات غير الطبيعية التي تصدر من إطارات السيارة أثناء القيادة من المؤشرات المهمة التي لا ينبغي تجاهلها، إذ قد تنذر بوجود خلل يتطلب الفحص والمعالجة السريعة.

فظهور أصوات من إطار السيارة يرتبط غالبا ‏بأعطال تؤثر على السلامة العامة، ومن الضروري التوجه إلى مراكز الصيانة ‏المتخصصة لفحص السيارة بشكل شامل عند ملاحظة مثل هذه الأصوات.‏

وفيما يلي أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى تلك الأصوات المزعجة:

1- تاكل غير منتظم للإطارات

عند حدوث تآكل في سطح الإطار بشكل غير متوازن، تظهر أصوات تشبه الطنين أو الاهتزاز، خصوصا عند السير بسرعات عالية، ويرتبط ذلك غالبا بخلل في اتزان العجلات أو انحراف في الزوايا.

2- انخفاض أو زيادة ضغط الهواء

الضغط غير المناسب للإطار، سواء بالزيادة أو النقصان، قد يؤدي إلى صوت صفير أو احتكاك ملحوظ، بالإضافة إلى التأثير على ثبات السيارة وسهولة التحكم بها، لذا ينصح بفحص ضغط الهواء بانتظام.

3- وجود أجسام غريبة داخل النقوش

أحيانا تعلق حصى صغيرة أو أجسام معدنية داخل النقوش الموجودة على سطح الإطار، ما يؤدي إلى صدور صوت نقر متكرر أثناء القيادة.

4- تلف رولمان البلي

يؤدي تاكل رولمان البلي إلى صوت احتكاك أو طحن، تزداد حدته كلما زادت سرعة السيارة، ويعد هذا العطل من الأمور الخطيرة التي تستدعي التدخل الفني الفوري.

5- مشاكل في نظام الفرامل

عند اقتران الصوت اثناء الفرملة، فإن السبب في الغالب يعود إلى تاكل تيل الفرامل أو وجود تلف في أقراص الفرامل " الطنابير"، ما يستدعي الفحص السريع لتفادي تفاقم المشكلة.

6- خلل في تركيب الإطار أو الجنط

قد يؤدي التركيب غير السليم للإطار على الجنط، أو وجود انبعاج في الجنط نفسه، إلى احتكاك غير طبيعي ينتج عنه صوت مزعج أثناء السير.

7- مطاط الإطار غير لين

عند تركيب إطارات في السيارات ذات مطاط غير لين و صلبة الي درجة كبيرة تصدر صوتا أعلى بسبب صلابتها وعدم امتصاصها للصدمات والاهتزازات.