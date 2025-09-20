قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم الأهلي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري
مانشستر يونايتد يفوز على تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي
مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست
وزير البترول يتفقد موقع إنتاج الغاز لشركة شمال سيناء بالبحر المتوسط
استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مربع سكني جنوب مدينة غزة
ترامب يطالب فنزويلا بتسلم جميع سجنائها المتواجدين في الولايات المتحدة
وزيرة التضامن: تخرج طالبات كلية رمسيس للبنات محطة فارقة في مسيرتهن
تطبيق برامج الصيانة بأكواد عالمية في تشغيل الكهرباء شرق القناة
وزير خارجية السعودية: القضية الفلسطينية على رأس أولويات المملكة في المحافل الدولية
الرئيس السيسي ونظيره السنغافوري يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمختلف المجالات الحيوية
اليابان تقرر تأجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر "حل الدولتين" بنيويورك
رئيس الوزراء السوداني يتعهد بفك حصار الفاشر ويدعو الأسرة الإقليمية والدولية لتحمل مسؤولياتها
سعر ومواصفات سوبارو كروسترك 2025 في السعودية

صبري طلبه

تعزز سوبارو اليابانية من حضورها داخل السوق السعودي للسيارات، بطرح مجموعة كبيرة ومتنوعة من إصدارتها الشهيرة في عالم الدفع الرباعي ومنها الفئات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

وتأتي السيارة سوبارو كروسترك 2025 بتصميم رياضي مع شبكات أمامية واسعة، مصابيح حادة الشكل تعمل بتقنية LED، بالإضافة إلى مصابيح نهارية دائرية الشكل، وسبويلر خلفي مثبت أعلى ناحية السقف، بينما ترتكز على جنوط 18 بوصة.

ظهرت سوبارو كروسترك 2025 بأقطاب ثنائية على جانبي السقف، مع أبعاد خارجية بلغت 4.480 مم للطول الكلي، وعرض كلي يبلغ 1.800 مم، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.600 مم، ومساحة تخزين خلفية تصل إلى 1.200 لتر، مع قاعدة عجلات بطول 2.670 مم، و220 مم للخلوص الأرضي.

مواصفات السيارة سوبارو كروسترك 2025

تعتمد السيارة سوبارو كروسترك 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 156 حصانًا، و196 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الجر الكلي للعجلات.

تسارع وأداء سوبارو كروسترك 2025 

تصل السرعة القصوى للسيارة سوبارو كروسترك 2025 إلى 198 كيلومتر/ساعة، بينما يمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 10.5 ثانية. 

أسعار السيارة سوبارو كروسترك 2025 في السعودية

تقدم سوبارو كروسترك 2025 في السعودية بقيمة تقريبية قدرها 120.750 ريال سعودي.

نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
تعليم الشرقية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
نجلاء بدر
عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

