سعر ومواصفات سوبارو كروسترك 2025 في السعودية

تعزز سوبارو اليابانية من حضورها داخل السوق السعودي للسيارات، بطرح مجموعة كبيرة ومتنوعة من إصدارتها الشهيرة في عالم الدفع الرباعي ومنها الفئات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

وتأتي السيارة سوبارو كروسترك 2025 بتصميم رياضي مع شبكات أمامية واسعة، مصابيح حادة الشكل تعمل بتقنية LED، بالإضافة إلى مصابيح نهارية دائرية الشكل، وسبويلر خلفي مثبت أعلى ناحية السقف، بينما ترتكز على جنوط 18 بوصة.

ظهرت سوبارو كروسترك 2025 بأقطاب ثنائية على جانبي السقف، مع أبعاد خارجية بلغت 4.480 مم للطول الكلي، وعرض كلي يبلغ 1.800 مم، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.600 مم، ومساحة تخزين خلفية تصل إلى 1.200 لتر، مع قاعدة عجلات بطول 2.670 مم، و220 مم للخلوص الأرضي.

مواصفات السيارة سوبارو كروسترك 2025

تعتمد السيارة سوبارو كروسترك 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 156 حصانًا، و196 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الجر الكلي للعجلات.

تسارع وأداء سوبارو كروسترك 2025

تصل السرعة القصوى للسيارة سوبارو كروسترك 2025 إلى 198 كيلومتر/ساعة، بينما يمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 10.5 ثانية.

أسعار السيارة سوبارو كروسترك 2025 في السعودية

تقدم سوبارو كروسترك 2025 في السعودية بقيمة تقريبية قدرها 120.750 ريال سعودي.